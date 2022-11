Ronaldo, Messi a Leibovitzová. Louis Vuitton dal dohromady reklamní trefu

Temně laděná fotografie s podtitulkem Vítězství je stav mysli, kterou pořídila věhlasná americká portrétní fotografka Annie Leibovitzová, se od zveřejnění den před startem mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru stala virální napříč sociálními sítěmi. Mnozí ji dokonce nazývají nejslavnější fotografií všech dob.

Informace o tom, kolik obě hvězdy za účinkování v reklamě světoznámého výrobce kufrů inkasovaly, se na veřejnosti neobjevily. Podle portálu Cash N Sports si za účinkování v reklamě pro Louis Vuitton Ronaldo naúčtoval za svůj placený příspěvek dva miliony dolarů (50 milionů Kč), Messi pak 1,7 milionu, tedy v přepočtu asi 42 milionů korun.

Zatímco Messiho příspěvek nasbíral 28 milionů lajků, Ronaldův příspěvek měl od pondělního odpoledne dokonce 36 milionů lajků. Stal se tak dokonce třetím „nejlajkovanějším“ obrázkem na Instagramu všech dob. Mistrovství světa v Kataru je pro obě superhvězdy pravděpodobně posledním světovým šampionátem.

Líbí se vám reklama Louis Vuitton s Messim a Ronaldem? Ano 100 %(6 hlasů) Ne 0 %(0 hlasů)

Velká partie Photoshopu

Mnozí fanoušci okamžitě po zveřejnění obou postů začali spekulovat, jestli je nebo není fotografie upravena Photoshopem. Soudě podle videa ze zákulisí, které společnost Louis Vuitton rovněž zveřejnila, ve studiu při focení se Messi s Ronaldem pravděpodobně nepotkali. Výsledný snímek tak opravdu vznikl až jako montáž.

Zajímavostí snímku je i umístění šachových figurek při partii.

Jak mnoho šachových nadšenců na Twitteru okamžitě upozornilo, partie napodobuje reálné rozmístění figurek z populárního duelu mezi šachovými velmistry Magnusem Carlsenem a Hikaru Nakamurou z roku 2017, která skončila remízou. „Druhá největší rivalita naší doby napodobuje tu největší,“ reagoval na Twitteru jeden z uživatelů.

„Originál je z mé partie s Nakamurou v Norway Chess 2017, což byla pro mě velmi bouřlivá událost. Skončil jsem s mínus jedničkou a v několika momentech turnaje mi hrozil pád na druhé, třetí nebo dokonce čtvrté místo na světě. Bylo to těžké!,“ vyjádřil se ke snímku dokonce sám šachový velmistr Carlsen.

Další zajímavostí, které si někteří fanoušci všimli, bylo, že kufr LV, v němž byla umístěna šachovnice, je totožný s tím, jaký byl použit při předávání trofeje mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. I v letošním roce si Louis Vuitton připsal zásluhy za design kufru pro trofej šampionátu.

„Kromě dlouhé tradice výroby kufrů pro nejžádanější sportovní trofeje oslavujeme dva nejtalentovanější fotbalisty současnosti,“ napsala firma ve svém prohlášení ke kampani. Reklamní kampaň s fotbalovými hvězdami není pro značku ničím novým. Již v minulosti spolupracovala s Pelém, Maradonou anebo Zidanem.

Oba aktéři jsou tradičně skoupí, co se týče vyjádření vůči tomu druhému. Během svého kontroverzního rozhovoru v britské televizi však minulý týden Ronaldo vrhl paprsek světla na jejich vztah. „Sdílíme spolu jeviště šestnáct let, představte si, šestnáct let! Takže s ním mám skvělý vztah,“ uvedl Portugalec na adresu svého soka.

Ačkoli upřesnil, že nejsou kamarádi, kteří si telefonují nebo chodí k sobě domů na večeři, jsou silní spoluhráči. „Co řeknu o Messim? Je to člověk, jehož si opravdu vážím. Skvělý chlap, který dělá pro fotbal velké věci,“ dodal.

Jen krátce poté, co během třetího hracího dne na katarském fotbalovém mistrovství Argentina včele se slavným Messim překvapivě podlehla Saúdské Arábií 1:2, na sítích se objevila i parodie snímku. Na něm Messiho nahradil střelec gólu Davsárí, který v zápase skóroval střelou z velké dálky.