Zděšení v Polsku: My snad budeme muset s Ruskem hrát? V nejistotě i Češi

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) sice ruskou reprezentaci i kluby vyloučila z mezinárodních soutěží, ale zároveň v oficiální zprávě upozornila, že verdikt platí jen do dalšího rozhodnutí.

Vyčkávání vůdců světového fotbalu v čele s předsedou Giannim Infantinem na definitivní ortel ohledně baráže se dotýká také českého národního mužstva.

Češi by totiž v případě semifinálového úspěchu ve Švédsku poslední krok k postupu na šampionát dělali právě proti vítězi duelu Rusko - Polsko, jehož osud je pořád nejasný.

Zatím platí, že Češi se připravují na souboj ve Stockholmu. Příští úterý v 11 hodin trenér Jaroslav Šilhavý oznámí nominaci. V pondělí 21. března je sraz, o tři dny později se už hraje. I Češi jsou v nejistotě, dosud nedostali žádné sdělení, jak to s dodatečnou kvalifikací opravdu bude.

Ruská federace se odvolává k Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne (CAS), zřejmě i proto FIFA mlčí.

Polská média, která předčasně informovala o polské účasti ve finále, mezitím přinášejí „černé scénáře“.

„Dojde ke kontumaci a postoupíme do finále play off? Nebo bude zápas odložen na pozdější termín a pak budeme muset s Ruskem hrát?“ ptá se jeden z nejvýznamnější polských serverů onet.pl. „Pokud se Rusko za nějaký čas z Ukrajiny stáhne, FIFA ho bude chtít hned vrátit do soutěží,“ upozorňuje.

„Od FIFA nemáme žádné informace, žádnou zpětnou vazbu. Nevíme, kdy nám sdělí stanovisko,“ říká mluvčí polského svazu Jakub Kwiatkowski.

Polsko už v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu oznámilo, že proti ruské reprezentaci v baráží nenastoupí. Následně se k němu přidalo Švédsko a poté Česko.

FIFA nejdříve rozhodla, že ruské národní mužstvo musí zápasy odehrát na neutrálním hřišti a nesmí používat státní hymnu a vlajku.

Až když Poláci, Švédové i Češi trvali na svém a olympijský výbor vyzval sportovní organizace, aby ruské účastníky ze svých struktur vyloučily, FIFA své rozhodnutí přehodnotila. Jenže dodatečná kvalifikace o šampionát se blíží a jasno pořád není.

Polský svaz trvá na tom, že proti Rusku hrát nebude, ať FIFA rozhodně jakkoli. Jenže gesto solidarity s ukrajinským národem může nést značné riziko.

„Infantino je známý svým vstřícným postojem k Putinovi. Nad svým přítelem a ruským fotbalem bude držet ochrannou ruku až do úplného konce,“ píše komentátor onet.pl.

Svá slova opírá o fakt, že bezprostředně po útoku na Ukrajinu na ruskou reprezentaci neuvalil tvrdé tresty.

„A konec války bude znamenat zápas s Ruskem. Když hrát odmítneme, budeme muset počítat s vážnými sankcemi, třeba i s vyloučením z FIFA. Nenastoupit k zápasu je pro Infantina a jeho poradce asi mnohem větší prohřešek než rozpoutat válku. I když to zní hrozně, je to bohužel realita a FIFA už mnohokrát ukázala své priority. Infantino hraje zjevně o čas. A to velmi cynickým způsobem. Namísto okamžitého rozhodnutí vyloučit Rusy ze soutěže zahájil čekání,“ píše onet.pl.

Polská média tvrdí, že Infantino přemýšlí, jak Rusům umožnit baráž proti Polsku hrát. Objevily se informace, že by semifinále skupiny B odložila na červen.

„Nikdo neví, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet, ale my v červnu nezapomene, co se děje. Jsou tam zabíjeni nevinní lidé, civilisté. Jak mohou Rusům dovolit hrát fotbal?“ nechápe mluvčí polského svazu Kwiatkowski.

Už brzy na hřišti Patrik Schick o návratu po zranění Když si 20. února útočník Patrik Schick v bundesligovém zápase poranil lýtkový sval, nevypadalo to s účastí klíčového českého hráče v baráži dobře. „Trhlina v lýtku mě vyřadí na několik týdnů ze hry. Pro baráž je to samozřejmě komplikace, nicméně je reálné, že budu fit. Dělám maximum a věřím, že to bude v pohodě,“ sdělil Schick o dva dny později po vyšetření. Dva týdny a dva dny před semifinálovým zápasem ve Švédsku z Leverkusenu vzkázal: „Dobrá zpráva od lékařů, brzy se uvidíme na hřišti.“

Na červen s největší pravděpodobností bude přesunuto i semifinále větve A mezi Skotskem a Ukrajinou, které se podle původního plánu mělo hrát 24. března v Glasgow.

O odklad požádala ukrajinská strana, která národní tým skládá převážně z hráčů domácí ligy. Ta se kvůli válce pochopitelně nehraje, navíc tamní fotbalisté mají nyní zcela jiné starosti.

„Objevují se informace, jak FIFA s radostí oznámí, že náš zápas baráže se bude hrát v červnu během Ligy národů. Podobně jako Ukrajina ve Skotsku,“ řekl žurnalista Robert Bloński z polského deníku Przeglad Sportowy v pořadu Mission Sport.

Skotsko a Ukrajina se shodou okolností mají potkat 7. června právě v duelu Ligy národů.

Mistrovství světa v Kataru startuje 21. listopadu, finále je na programu 18. prosince.

Los základních skupin se uskuteční 1. dubna v Dauhá čili druhý den po plánovém skončení dodatečné kvalifikace dvanácti evropských týmů.