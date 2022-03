Baráž bez Ruska = postup Polska? Logiku by měly stejné podmínky, říká Fousek

I on byl během posledních dnů kvůli původně zdrženlivému přístupu vůči Rusku kritizovaný.

Česku trvalo, než se přidalo ke svým protivníkům z baráže o mistrovství světa Švédsku a Polsku, které od sobotního dopoledne svorně tvrdily: proti Rusku nenastoupíme za žádných okolností!

Fousek totéž oznámil až v neděli, kdy krok formálně potvrdil i výkonný výbor fotbalové asociace. A když pak v pondělí v podvečer FIFA i UEFA společně vyřadily všechny ruské týmy z mezinárodních soutěží, tvrdé stanovisko vítal.

Logické a vzhledem k eskalující situaci i jediné možné řešení, řekl.

Už máte od FIFA vizi, jakým způsobem se po vyloučení Ruska odehraje vaše barážová skupina o mistrovství světa?

Se stejným dotazem jsme se po pondělním rozhodnutí obrátili na FIFA a čekáme. Aktuálně se soustředíme na stávající koncept, počítáme s tím, že 24. března se normálně utkáme se Švédskem. A jaký bude osud druhé větve, kde jsou Poláci a vyloučení Rusové? Nerad bych spekuloval. Jsem přesvědčený, že odpověď dostaneme velmi rychle.

Jak se odehraje březnová baráž? Čeští fotbalisté narazí 24. března v Solně v semifinále baráže na Švédsko a v případě vítězství se měli v přímém souboji o postup na šampionát utkat 29. března s Polskem, nebo Ruskem. Jenže co teď, když byl poslední jmenovaný ze soutěží vyloučen? Nabízí se polský postup bez boje, či případné doplnění baráže o další tým. Kdyby to bylo například na základě výsledků v Lize národů, uvolněné místo by mohlo připadnout Maďarsku.

Žádný návrh - klidně i v koordinaci s Poláky a Švédy - jste FIFA nezaslali?

S polským i švédským svazem jsme byli do pondělního rozhodnutí v dennodenní komunikaci, zabývali jsme se ovšem výhradně záležitostí spojenou s Ruskem a Ukrajinou, nikoli herním konceptem.

Názor, jaké by bylo správné řešení, však určitě máte.

Mám. A také vím, že momentálně je věc nastavena jednoznačně: zápas Švédsko - Česko je daný a je na orgánech FIFA, aby rozhodly o osudu duelu Polsko - Rusko. Měřítkem současné chvíle se nabízí postup Polska bez boje a já nechci mluvit o případném doplnění jiného týmu za Rusko. Jde nicméně i o to, že poražení semifinalisté spolu měli odehrát přípravné utkání.

Pokud ale Polsko postoupí bez boje a bude čekat na vítěze vašeho zápasu, neměly by všechny týmy stejné podmínky. To by vám nevadilo?

Parametr, aby měli všichni stejné podmínky, má pochopitelně svou logiku. Ale možnost, že Polsko postoupí bez boje a nebude hrát první duel, je pořád velmi pravděpodobná.

Co případný turnaj tří? Existuje taková varianta?

Nevylučuju ji, i když ji považuju za velmi málo pravděpodobnou.

Tušíte, jak konkrétně se vyloučení ruských klubů projeví při nasazování pro příští sezonu evropských pohárů? Ovlivní to i české kluby?

Verdikt UEFA obsahuje i ustanovení o tom, že platí do odvolání a já si netroufám odhadnout, kdy takový okamžik nastane. Tím spíš pak hovořit za UEFA, jakým způsobem se celá situace dotkne žebříčků koeficientů a všeho, co s tím souvisí. Jediné, co mohu říct, je, že si všichni si přejeme co nejrychlejší ukončení válečného konfliktu.