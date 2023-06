Kušej: Nečekal jsem, že budou Angličani tak nedůslední. Nemávnutý ofsajd? Nechápu

„Možná jsem to ani neřešil úplně špatně,“ přemítal Kušej, útočník z Mladé Boleslavi. „Jednou jsem střílel z vápna, jindy mě vychytal brankář, při druhé šanci jsem šel sám po třímetrovém ofsajdu. Nechápu, jak to rozhodčí může nechat hrát, když tady není VAR.“

To se divila asi většina lidí na stadionu. Praporek zůstal dole.

Byl jsem z toho trochu vyjukaný, sám jsem věděl, že jsem v ofsajdu. Koukal jsem, jestli se mnou neběží spoluhráč Sejk, jenže pak gólman udělal úkrok dopředu, musel jsem střílet a trefil boční síť. Musím se ponaučit a do dalšího zápasu jít s čistou hlavou.

Nejvíc se vám povedlo sólo z vlastní poloviny zakončené ranou na zadní tyč. Co vám běželo hlavou?

Už jsem si myslel, že to bude gól. Gólman je bohužel kvalitní a chytil to. Škoda, že se míč neodrazil k nám, Sejky by dával do prázdné. Chybělo nám i trochu štěstí.

V první půli se vám povedlo Angličany zaskočit, vysoko jste napadali. Přesně podle plánu?

Oni jsou sebevědomí. Už jen jak chodí na stadionu... Říkali jsme si, že mají hlavy nahoru, že jsou to mistři světa a když na ně zatlačíme, nebudou to mít jednoduché. První poločas napadání fungovalo, ve druhém jsme se trochu stáhli do bloku, což bylo, myslím, trochu špatně. Je škoda, že jsme výkon z první půle nezopakovali.

Překvapilo vás, kolikrát jste se přes anglickou obranu dostal do šancí?

Nečekal jsem, že budou tak nedůslední. Skoro až profesoři. Vstoupili jsme do zápasu vynikajícím způsobem, hráli jsme týmově, jak se písklo do píšťalky, tušil jsme, že zápas od nás bude dobrý. Ale nejsme topoví, když máme jednu šanci, musíme ji proměnit, abychom zápasy zvládali.

Skoro to vypadalo, že po inkasovaném gólu už byla druhá půle nehratelná?

To se nedá takhle říct. Chceme vyhrávat za každého stavu. Angličané jsou ale zkušení a hlídali si, abychom nechodili do brejků jako v první půli. Trochu opadla aktivita, přišla střídání... Ale tohle si nemůžeme říkat, musíme hrát stejně od první do poslední minuty.

Co vám vlastně blesklo hlavou, když jste zjistil, že budete v sestavě?

Strašně jsem se těšil, byl jsem i trochu dojatý. Jak se zápas blížil, rostla nervozita, ale při vstupu na stadion to ze mě všechno spadlo. Řekl jsem si, že teď je můj moment, že nemám co ztratit. Věřil jsem, že můžeme Anglii obrat, bohužel, nepovedlo se.

Ale nahrát vám může, že Němci jen remizovali s Izraelem.

Jenže Izrael nebude vůbec jednoduchý soupeř. I když si asi pár lidí myslí, že je smázneme 3:0 s prstem v nose... Každý tým na Euru má svou kvalitu, musíme k zápasům přistoupit důsledně. Teď nás čeká Německo a když budeme hrát jako první půli s Anglií, máme šanci je porazit.