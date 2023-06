Užít si Euro? Chceme výsledek. Trenéři o ambicích, kamarádství i pyžamu z Anglie

I když už každému z nich dávno bylo padesát, energie jim neubývá. Jakmile sednou společně za stůl, během chvilky z řeči těla poznáte, jak moc věří, že podceňovaný tým je dobře připravený. A že některým třeba může turnaj na pobřeží Černého moře otevřít cestu za snem.

Pánové, o čem jste v jednadvaceti snili vy?

Kouba: Já o tom, že vyhraju mistrovství světa. Po tom jsem toužil jako kluk a pořád se mě to drželo. Pokud tedy nemluvíme o ambicích, ale o snech.

Suchopárek: Dokud jsem nešel na vojnu do Dukly, nikdy jsem se nebyl podívat na ligovém zápase. Tam jsem najednou viděl poháry, spoustu lidí... Říkal jsem si: to by bylo fajn taky někdy zažít. Dělal jsem postupné kroky. A hodně hluboko ve mně zůstal jeden večer v Portugalsku.