Suchopárek: Výborný poločas, pak soupeř exceloval. Kušeje kárat nebudu

„Prohráli jsme, čili úvod se nevyvedl,“ povzdechl si Suchopárek, než se pustil do detailnějšího hodnocení. „První poločas byl velmi dobrý, skoro bych řekl výborný. Kdyby skončil 3:3, bylo by to víc vypovídající než 0:0. Bohužel jsme na začátku druhé půle inkasovali, stejně jako v posledním vzájemném utkání proti Anglii. Gól změnil průběh utkání, otupil naši aktivitu.“

Je fakt, že ve druhém poločase jste se už do šancí téměř nedostávali.

Měli jsme jednu, hlavičku po standardní situaci. Soupeř exceloval, byl jasně lepší. Docházely nám síly, střídající hráči to měli oživit, což se povedlo jen částečně. Ale šampionát nekončí, první poločas ukázal, že připravení jsme dobře.

Rozehrávku soupeře jste napadali hodně vysoko. Byl to základ taktického plánu?

Myslím, že to bylo dobře vidět. Byli jsme aktivní, napadali, hra se odvíjela průběžně podle toho, jak jsme v tomhle ohledu byli úspěšní. Situace ze kterých jsme se dostávali do šancí, vznikaly po kombinacích, ale i po zisku míče v nebezpečných prostorech. Nebylo to špatné - ale ještě máme hodně co zlepšovat.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte výkon fotbalistů jako ve škole

Cedidlu, kterého jste postavil na levý kraj obrany, hodně proháněl rychlý Madueke. Nechtěl jste ho v poločase střídat?

Nemyslím si, že by nám tenhle tah vyloženě nevyšel. Nebyla to jen otázka krajního beka, ale i hráčů v součinnosti. Levá strana chyby dělala, ale nebyly zásadní. Nabírání v šestnáctce bylo v pořádku, věděli jsme, že soupeře musíme vykrýt do určitého prostoru. Někdy se to dařilo víc, někdy méně, ale nebyla to jen záležitost krajního beka.

Útočníka Kušeje, který měl tři šance, budete víc kárat, nebo chválit?

Já hráče nekárám. Nedělám to nikdy, ale některé věci nás samozřejmě mrzí. V útočné fázi jsme si situace připravili, převážně měl šance on, ale víme i z ligy, že je ne vždycky řeší gólově. Bohužel se to ani tentokrát nepovedlo. Gól jsme nedali, ale hráče takový zápas musí motivovat. Dokázali si, že favorita umí potrápit a vytvořit si daleko větší příležitosti než v předchozích dvou zápasech proti Anglii. Góly ale rozhodují.

Potěšil vás pravý bek Gabriel? Zvládal útočit i spolehlivě bránit.

Nejen on, všichni hráči odevzdali maximum a v prvním poločase jsme dobře kombinovali. Adam podal opravdu výborný výkon, ale ve druhé půli jsme se ani přes jeho stranu dopředu moc nedostávali. První poločas by pro nás měl být ukázkou toho, jak chceme hrát. Vytvořili jsme si brejkové situace po napadání, po rychlém přechodu do útoku. Plno věcí jsme nacvičovali, klapalo to, ale bohužel jsme nevydrželi víc než padesát minut. Po vedoucím gólu měl ještě šanci Šulc, pak už si nás soupeř hlídal pozorně.

Projevila se potom i únava?

Bez míče se hraje špatně. Jakmile organizace hry nebyla taková, jako v prvním poločase, síly docházely. Pak jsme byli pasivní, ale bylo to dané i tím, že jsme se tolik netlačili do rozehrávky, nabídka nebyla taková jako v prvním poločase. Soupeř změnil rozestavení a my jsme nebyli tak efektivní a přesní jako v první půli. Ani střídání nepřineslo takový efekt, abychom Anglii kombinačně přehráli.