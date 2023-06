Naděje pro Čechy? Anglii opustil střelec, co prohnal Mbappého: Jdu hrát soccer!

Vydal se za americkým snem.

Česko U21 - Anglie U21 ve čtvrtek od 18 hodin ONLINE

I proto si může český kouč Jan Suchopárek před prvním utkáním turnaje, které se hraje ve čtvrtek od 18 hodin, Balogunovo jméno ze seznamu anglických hrozeb škrtnout.

„Pamatuju si ho: jeho rychlost byla neskutečná, i když v celkové anglické kvalitě jde asi jen o zrnko v písku,“ myslí si český záložník Pavel Šulc.

Možná si matně vybavíte, jak kmenový hráč Arsenalu, jenž v uplynulé sezoně úspěšně hostoval ve francouzské Remeši, dal v listopadu 2021 Česku gól v kvalifikaci. V ní zasáhl i do všech ostatních duelů Anglie a s šesti trefami v deseti zápasech byl dokonce nejlepším střelcem celého týmu, jenže teď?

„Poslechl jsem volání srdce,“ vysvětloval, proč pár týdnů před vrcholným turnajem upřednostnil vábení z rodných Spojených států...

Mimochodem, na začátku června už za áčko USA i nastoupil, premiérovým gólem proti Kanadě pomohl k triumfu v severoamerickém vydání Ligy národů a rozjásaní fanoušci na stadionu v Las Vegas ho oslavovali jako filmovou hvězdu.

I tohle ho přece velmi lákalo.

Nadšení, nefalšovaná americká show a samozřejmě domácí šampionát, který USA společně s Kanadou a Mexikem pořádají v létě 2026.

To Anglie mezitím na druhé straně zeměkoule v Gruzii řeší, jak Baloguna, který odmala obdivoval hlavně střelce Lewandowského s Cavanim, pro začínající šampionát jednadvacítek nahradí.

AMERICKÝ SEN. Útočník Folarin Balogun s číslem 20 slaví se spoluhráči a fanoušky svou první trefu v dresu seniorské reprezentace spojených států amerických.

Nikoho podobného v kádru nemá.

„A je jasné, že produktivního útočníka s potenciálem a takovým čichem na góly postrádat budeme,“ připustil trenér anglické jedenadvacítky Lee Bardsley dávno před tím, než se Balogun letos v polovině května rozhodl.

I Angličané ho samozřejmě přemlouvali, jemu i jeho nejbližším představili plán na další roky.

„Ale nebudeme ho přece zvát do prvního týmu jen proto, že o něj stojí další reprezentace,“ odmítl kouč Gareth Southgate. „Pokud by pokračoval v podobných výkonech jako dosud, šanci by jistě dostal i u nás.“

Což už je ale v tuto chvíli passé.

„S tím, co řekl pan Southgate, nicméně moje rozhodnutí nesouvisí,“ ujistil Balogun. „Všechno jsem řešil v úzkém kruhu s rodinou a mým agentem. Nechtěl jsem se nechat ovlivnit ničím a nikým dalším. Udělal jsem to, co cítím a považuji za správné.“

Balogun se totiž v New Yorku se narodil, byť už od dvou let žil s rodinou v Anglii. Na mládežnických úrovních reprezentoval obě země a kdyby chtěl, mohl klidně hrát i za Nigérii.

Po nejlepší sezoně kariéry však využil toho, jak žádané zboží z něj aktuálně je.

Strhnul na sebe spoustu pozornosti, když ve francouzské Remeši pod dohledem mladého trenéra Willa Scotta výkonnostně vybouchl: ještě v únoru měl na kontě víc ligových branek než Mbappé s Messim a v Evropě byli v elitních soutěžích lepší pouze bombarďáci Haaland, Kane a Osimhen.

S jednadvaceti trefami nakonec Balogun dohrál sezonu jako čtvrtý nejlepší střelec soutěže, narostlo mu sebevědomí a do Arsenalu, kam by se měl vrátit v létě na začátek přípravy, vzkázal: „Na žádné další hostování už nechci.“

Podle renomované databáze fotbalistů transfermarkt.com se jeho aktuální hodnota pohybuje okolo 25 milionů eur, ale reálná cenovka pro zájemce může být klidně ještě o dost vyšší.

Anglický útočník Folarin Balogun patřil na hostování ve francouzské Remeši mezi nejlepší střelce tamní soutěže.

Ale teď ještě zpátky k anglickým mladíkům, kteří bez Baloguna v přípravě tápali.

Vysoko porazili Francii, ale pak podlehli Chorvatsku (1:2) i Japonsku (0:2). V útoku přitom trenéři experimentovali: na hrotu zkoušeli záložníky či klasická křídla.

Balogunovi se ze současné nominace podobá snad jen Cameron Archer z Aston Villy, který dal na jaře jedenáct branek na hostování v druholigovém Middlesbrough.

I to je více než slušná bilance.

Balogunovy góly v elitní soutěži však mají prostě lepší zvuk.