Důraz Angličanům nechutnal, poznal Vitík. V náš tým věřím, deka na nás nepadne

„Měli jsme čtyři vyložené šance. A pokud chceme Anglii porazit, musíme aspoň jednu nebo dvě proměnit,“ litoval sparťanský obránce, ve dvaceti jeden z nejmladších v týmu. „Přitom bylo vidět, že jim náš důraz a bojovnost nevoněly.“

Nejvíc to bylo znát v prvním poločase.

Víme, že Angličani chtějí hrát fotbal za každou cenu. Chtěli jsme si to s nimi rozdat, být důrazní, když jsme se na ně tlačili, vůbec jim to nechutnalo. Z toho jsme si vytvářeli šance.

Překvapilo vás, jak často a snadno jste se přes Angličany na začátku zápasu dostávali?

Upřímně, já v náš tým věřím. Ten výkon měl koule. Ukázali jsme, že i s nimi se dá hrát, ale příště musíme být efektivnější.

Ani to, že trenér Carsley nechal na lavičce několik opor, vás nezaskočilo?¨

Ne. U nich je jedno, kdo nastoupí. Věděli jsme, že nebudou mít klasického hroťáka, že budou hrát s falešnou devítkou a budou rotovat, což se potvrdilo.

Zlomil zápas první gól na začátku druhé půle?

Tam se ukázala jejich kvalita. Nechytili jsme se s Ramseym a ukázalo se, že když my nedáme z několika šancí gól, oni nás za to hned potrestají.

Český útočník Václav Sejk gestikuluje, zatímco se v pozadí angličtí fotbalisté radují z prvního gólu.

Hlavně rychlý Madueke vás už předtím hodně zlobil.

Asi můžu říct, že byl nejlepší na hřišti.

Cítíte víc zklamání, nebo vzpruhu? Že jste si aspoň v první půli dokázali, že i s Anglií se dá hrát?

Všichni čekali, že nás Anglie porazí...Stalo se, ale určitě si nemyslím, že by na nás teď měla padnout deka. Nebude to mít na příští zápas vliv. A když, tak nám tohle utkání může jen dodat sebevědomí.

Jak na vás vlastně Euro dýchlo?

Podmínky jsou super. Tenhle stadion v Batumi, to je pecka, mají i výborný trávník. Kdyby taková aréna vznikla v Česku byla by to naprostá paráda.