Česká cesta malým Eurem začíná. Pod mrakodrapy číhá ostrovní favorit

Kdo bydlí ve dvacátém patře a výš, vstupenku nepotřebuje. Stačí proklouznout z klimatizovaného apartmánu na balkon, opřít se o zábradlí a pozorovat, co se tam dole, pod zvlněnou střechou Adjarabet Areny, bude dít.

Stadion uprostřed gruzínského Batumi, který obklopují mrakodrapy plné luxusních bytů, si včera při tréninku poprvé okoukla česká reprezentace do 21 let – zítra už jí šichta na malém Euru začne naostro.

Česko U21 - Anglie U21 ve čtvrtek od 18:00 ONLINE

Doslova. Zápas s Angličany, které bookmakeři řadí mezi čtyři největší favority turnaje, by měl hned na startu odhalit, jestli Češi skutečně mohou reálně uvažovat o postupu z nabité skupiny, který si dali za cíl.

„Nesmíme podlehnout tomu, že soupeř je favorit. Místo strachu musíme být motivovaní,“ burcoval na tiskové konferenci trenér Jan Suchopárek. „Náš plán? Aktivita od úvodních minut a dobrá organizace hry.“

Obojí bude potřeba, pokud se český výběr chce odstřihnout od výsledků v kvalifikaci, kde s Angličany dvakrát prohrál. Zvlášť venkovní zápas se nepovedl vůbec, rozsekla ho už strašidelná úvodní půlhodina, po které domácí vedli 3:0.

Jan Suchopárek vede trénink české fotbalové reprezentace do 21 let v Batumi.

„Tam jsme hráli velice bojácně a s velkým respektem k soupeři. On si ho zaslouží, ale my si ho musíme vydobýt taky. Příprava tomu nasvědčovala, cítím velké odhodlání,“ přesvědčoval kouč a fanouškům na závěr slíbil: „Třetí zápas bude z naší strany určitě nejlepší.“

Stejnou kuráž mají i hráči. Když s novináři den před výkopem mluvili kapitán Kaloč se záložníkem Žambůrkem, Suchopárek si sedl do sálu, poslouchal a při odpovědích mohl souhlasně přikyvovat.

„Zápas v Anglii nám otevřel oči. Všichni jsme měli velká očekávání, ale pak jsme byli zbytečně vystrašení. Na hřišti to byl frkot,“ vzpomínal Kaloč. „Ukázali jsme si to teď znovu na videu, včetně domácího zápasu, kdy jsme si dokázali, že se s nimi dá hrát. Vždyť jsou to taky lidi. Do třetice to už zvládneme. Půjdeme za postupem.“

Hodně tajemno je zatím kolem sestavy, v níž by Češi měli Euro odstartovat. Jediná pozice je stoprocentně jistá: Suchopárek potvrdil, že po zranění Kováře bude jedničkou Jaroš, gólman z Liverpoolu, který naposledy hostoval ve Stockportu ze čtvrté anglické ligy.

A dál? Novináři, kteří sledovali povolenou první čtvrthodinu středečního tréninku, zpozorněli, když se na světelné obrazovce objevila česká sestava v rozestavení 4-4-2: pravý bek Gabriel, stopeři Vitík a Hranáč, uprostřed zálohy Červ, na hrotu Sejk s Juráskem... Že by? Některé posty asi sedět budou, ale šlo jen o test obrazu, složení týmu čistě imaginární. Až tribuny zaplní očekávaných devět tisíc fanoušků, bude sestava zřejmě vypadat jinak.

Česká fotbalová reprezentace do 21 let na procházce v Batumi.

Ne že by to snad zatím v Batumi fotbalem nějak zvlášť žilo. Když se tímhle pozoruhodným městem, které se hrdě označuje za Las Vegas východu, procházíte, narážíte na všelicos: rozestavěné luxusní věžáky střídají rozpadající se bytovky, na každém kroku rezavý řetízkový kolotoč nebo centrifuga, také střelnice, několikrát vás ohromí i ruské kolo.

Ale Euro? Tady? A můžeme ho vidět?

Dokud se od pobřeží Černého moře neprokličkujete ulicemi bez chodníků a přechodů ke krásné aréně s bílým pláštěm, vlastně si ničeho nevšimnete. Leda tak pár vlaječek s emblémem šampionátu zastrčených na ostrůvku uprostřed rušné silnice. Žádné reklamy, plakáty, poutače, natož fanoušci v dresech. Ačkoli čeština občas zazní, za některými hráči – Sejkem, Kušejem či Červem – totiž dorazili z Česka rodiče či kamarádi, kteří si krátí čas procházkami po promenádě nad kamenitou pláží.

I hráči si ji ve středu vyrazili prohlédnout, když zpod dešťových mraků konečně vykouklo slunce. Ve čtvrtek už na relax čas nebude. V šest večer startuje mise, do které jdou Češi v konkurenci Anglie, Německa a Izraele coby outsideři. A to je role, která jim často svědčí.