S českým občanstvím válí za Gruzii. Gelašvili: V Praze jsme žili kvůli lyžování

Fotbalové ME do 21 let se koná od 21. června do 8. července v Rumunsku a Gruzii. Český tým hraje v základní skupině v gruzínských městech Batumi a Kutaisi, kde se postupně utkává s Anglií, Německem a Izraelem.

Online: Česko - Anglie, Česko - Německo, Izrael - Česko