Mise Euro začíná. Jedenadvacítku vítala hymna, Suchopárek děkoval v gruzínštině

Batumi (od našeho zpravodaje) - Z letadla nejdřív sledovali, jak se od hladiny Černého moře odráží sluneční paprsky. Když poprvé šlápli na gruzínskou půdu praštilo je do nosu dusno a horko, takže modrá saka hned házeli přes rameno. A jakmile na ploše vklouzli do přistaveného autobusu, narazili na přísné tváře letištních úředníků, kteří si přímo na palubu přišli vybrat pasy a dlouze je zkoumali. Fotbalovým reprezentantům do 21 let v pondělí začala mise Euro: do Batumi dorazili s cílem pokusit se o postup ze skupiny.