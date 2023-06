Kapitán Kaloč: Hodně lidí pochybovalo, my věřili. Svázané nohy nemáme

„Není nic lepšího, než mít ve třetím zápase postup ve svých rukou,“ přesvědčoval Kaloč na úterní tiskové konferenci. „Mnoho lidí nám nevěřilo, my jsme věřili od začátku. I trenér mi říkal, že z týmu cítí přesně tu atmosféru, která by tady měla být. Já ji cítím taky, už od kvalifikace. Lépe jsme si to rozehrát nemohli. A že nám stačí remíza? Věřím, že to nám nohy svazovat nebude.

Co počasí? V Kutaisi nejdřív pršelo, teď je pro změnu dusno. Pro zápas ne úplně ideální podmínky.

Už když jsme byli na kempu v Benicích bylo docela teplo... Trošku jsme si na to zvykli. I díky tomu, že jsme tady mohli trénovat den před zápasem. Možná je tu fakt ještě víc parno než v Česku. Při prvním zápase bylo trochu zataženo, hrálo se líp. Ale při druhém svítilo slunko a vyhráli jsme. Po takovém výsledku se síly budou sbírat mnohem líp. Máme to ve vlastních rukou.

Co i Izraeli víte?

Třeba to, že mají v týmu pět hráčů, kteří byli na mistrovství světa dvacítek, kde vyřadili Brazílii. Nebude to lehké, podle toho se na zápas připravujeme. Všichni víme, o co hrajeme. Pevně věřím, že to tak bude na hřišti vypadat.

Nebude nezvyk, že tentokrát budete muset víc kombinovat a držet míč?

Změna to být může. Záleží, v jakém budou hrát rozestavení, zatím tady hráli jednou na tři a jednou na čtyři obránce. Ale pro nás se nic nemění, nechceme ustoupit z bojovnosti a týmovosti, kterou jsme předvedli s Anglií a Německem. Nesmíme v tom polevit. Jestli na nás nalezou, nebo se schovají za půlku, to se uvidí, ale spíš bych si tipl první variantu. Izraelci musí hrát na vítězství, které jim dává šanci postoupit. Ale my máme svůj plán, se kterým do zápasu půjdeme.

Na jaké hráče Izraele si budete muset dávat pozor?

Kromě útočníka Turgemana tam mají i mladého ofenzivního záložníka Gloukha, taky se jim vrátí obránce Kartsev, který dostal v prvním zápase červenou. Bude to ale hlavně o nás: jak zápasu přistoupíme a jak se zvládneme držet toho, co jsme si řekli.