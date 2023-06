Dětský domov mě nezlomil. Hořkosladký příběh „Ramose“ z Dukly

Jan Švestka, kustod české reprezentace do 21 let. | foto: FAČR

Má za sebou tragédii, z níž mrazí. Oba jeho rodiče zemřeli ve věku 36 let. Bylo mu sedm, když přišel o tátu. Dvanáct, když ztratil mámu. Nemilosrdná rakovina. Z nadějného dítěte, co kopal za Duklu, se stal klukem z děcáku. Možná i proto je nyní pedant na úklid a puntičkář. „Teď se mi to v práci hodí. Všechno špatný je k něčemu dobrý,“ poví věčný optimista Jan Švestka, kustod fotbalové Dukly a reprezentace do 21 let.