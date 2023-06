Suchopárek: Máme co napravovat, hráči musí i improvizovat. Změny? Uvažujeme

Jejich přednosti má kouč dlouhodobě nastudované, takže je během setkání z novináři ze sebe rychle vysypal: „Sebevědomí, rychlost, dynamika, hlavně v útoku. Taky kombinační schopnosti ve středové řadě. A největší zbraň se potvrdila i proti Izraeli: standardní situace. Hlavně rohové kopy, ale i standardky z hloubi pole.“

Co s tím? Začnete znovu tak odvážně jako proti Anglii?

Budeme hrát tak, abychom vyhráli. Jestli budeme odvážní, nebo to bude zanďour? Máme varianty, máme plán, připravené hráče a hlavně kompletní tým, bez zdravotních potíží. V zápase se pak uvidí, jestli soupeře překvapíme a přehrajeme. Kvalitu na to máme, ale Němci jsou opravdu velice silní.

Jenže na úvod jen remizovali s Izraelem.

Vnímám, že ten je spolu s námi považovaný za outsidera skupiny, ale... Já to tak úplně nevidím. Němci se celkem těžko dostávali do jejich organizované obrany, kvalita byla sice na jejich straně, ale nedali góly. Tak jako my, jenže mají v tabulce o jeden bod víc. My teď uděláme maximum pro to, abychom po druhém kole byli před nimi.

S německým týmem v sobotu netrénoval důležitý obránce Vagnoman ani útočník Moukoko, hlavní hvězda. Byla by pro vás velká výhoda, kdyby nebyli fit?

Nemyslím si. Nemci mají velice silný kádr, složený hlavně z hráčů bundesligy. I kdyby ti dva opravdu chyběli, jakákoli náhrada za ně bude neméně kvalitní.

Cítíte z týmu velké odhodlání?

Už od přípravného kempu jsem cítil energii. Nálada je přesně taková, jaká má být. Byli jsme po Anglii zklamaní, druhý poločas se nepovedl, máme co napravovat. Ale jsme připravení, abychom zápas zvládli. Věřím, že tuhle energii přeneseme do celého zápasu, stejně jako se to povedlo v prvním poločase s Anglií.

Hledali jste inspiraci třeba i v zápase Němců s Polskem, který jako jediný v kvalifikaci prohráli?

Hráči viděli jen pasáže, hlavně gólové situace. Prohráli vysokým rozdílem, ale tři góly padly v prvních patnácti minutách. Němci pak měli šance, částečně i smůlu. Něco jsme si z toho určitě vzali, ale sestřihy jsme brali spíš z jiných utkání. Máme nasledované velké množství zápasů, tenhle materiál musíme vstřebat hlavně my trenéři - hráčům předat jen tu zásadní část. Nechceme, aby měli padesát příkazů, musí taky improvizovat a reagovat na to, jak se zápas odvíjí.

Prozradíte, jestli uvažujete o změnách v sestavě? Případně kolik jich může být?

Uvažujeme nad změnami v sestavě (úsměv).