Zpráva, co hráčům kazí oslavy. Trenére, díky, vzkázal Šilhavému kapitán Souček

Bezprostřední radost, kterou fotbalisté dávali najevo po závěrečném hvizdu na Andrově stadionu v Olomouci, vystřídala smutná novina.

„Jsou to smíšené pocity,“ kývl útočník Tomáš Chorý, který se v utkání gólově prosadil. „Navíc se mi to těžko hodnotí, protože jsem tu byl poprvé. Chtěl jsem na hřišti vždycky nechat všechno a odvděčit se trenérovi. Bohužel teď skončil a budu to muset dokázat ještě někomu jinému.“

„Oznámil nám to až v kabině a trochu nás to srazilo z těch oslav. Moc nás to mrzelo,“ přidal kapitán týmu Tomáš Souček. „Trenérovi bych chtěl veřejně poděkovat, bylo to krásných pět let. Hráčům byl vždycky nápomocný a bylo to moc pěkné období. Chtěl bych mu teď popřát jen to nejlepší.“

I přes stěny v útrobách stadionu potom byl slyšet potlesk všech hráčů směrem k celému realizačnímu týmu.

„Teď díky také za to, že nás všechny dovedli na Euro. Říkal jsem opakovaně, že tu stojím za každým hráčem a trenérem, protože tu odváděli dobrou práci,“ připojil Souček.

„Hodně lidí tu poukazovalo na neúspěchy, v Česku se moc úspěchem nežije a rychle se zapomíná na dobré věci, což je škoda. Protože tenhle tým je velmi kvalitní, a to i ten realizační,“ uvedl Chorý.

Hráči v sobě při pozápasových rozhovorech kombinovali dvě emoce. Na jednu stranu byli šťastní za velký úspěch, na druhou se loučili s pětiletou érou Šilhavého.

Tomášové Chorý a Souček slaví s fanoušky v Olomouci postup na fotbalové mistrovství Evropy.

„Strašně rád bych to nějak komentoval, ale to by bylo na dlouho,“ vyhýbal se David Douděra, střelec úvodní branky. „Kvalifikační cyklus se určitým způsobem vyvíjel. A trenéři se zkrátka rozhodli, že skončí takto.“

Realizačnímu týmu nepomohly kolísavé výsledky ani sobotní aféra tří reprezentantů v olomouckém nočním klubu. Společně se sílící veřejnou kritikou pak kouč Šilhavý, jenž měl v národním týmu nově smlouvu jen do konce listopadu, tlak nevydržel a oznámil rezignaci.

Reprezentaci tak na červnovém Euru 2024 v Německu povede jiný kouč.

„Jsme ale šťastní, že jsme postoupili, protože takový cíl jsme od začátku roku měli. Bylo to sice nahoru dolů, ale naštěstí jsme to splnili. Pro nás to bylo těžké. Hlavně z toho důvodu, že jsme věděli, že jsme takový kousek od vysněného šampionátu, kam jsem se všichni chtěli dostat. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ dodal Souček.