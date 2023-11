Není to o Šilhavém, ale o týmu. Zlost a agresi jsem nechápal, řekl končící kouč

Dost možná by realizačnímu týmu stejně neprodloužili smlouvu, která končí k poslednímu listopadu. Trenér a štáb jeho pomocníků byli v příliš silných kleštích: „Někdy jsem ani nechápal proč. Ta zlost a agrese...“

Když z tiskového sálu před půlnocí odcházel, slyšel od novinářů potlesk, což se v českých krajích nestává. Pak na něj ještě čekali fanoušci před stadionem, aby se s ním vyfotili na památku. Zatím je krajně nejisté, jestli na losování do Hamburku pojede 2. prosince nový trenér. Výkonný výbor ho bude hledat.

Co byste svému nástupci vzkázal?

Každý si tvoří svou vlastní cestu. Radit nebudu.

Trenére, už to dál nešlo?

Jsme tu už nějaký pátek, vlastně přes pět let, a ten tlak byl poslední týdny enormní. Eskalovalo to.

Jak podstatný vliv mělo na vaše rozhodnutí víkendový skandál s diskotékou?

Hodně mě to ranilo, ale to rozhodnutí už v nás nějakou dobu zrálo.

Zdálo se, že jste v tu chvíli ztratil kabinu.

To si nemyslím.

Ale považoval jste to za zradu?

Trochu jo. Byl to úlet. Ale nemyslím, že to kluci udělali kvůli mně, abych skončil.

A proč tedy?

Mluvili jsme s nimi jen krátce, když to vyplavalo. Že zrovna tihle kluci? Od nich bych nečekal, že udělají tak obrovskou chybu. Určitě je jim to teď líto, ale bohužel.

Takže to byla poslední kapka? Ta eskapáda Coufala, Brabce a Kuchty?

Jak říkám, zrálo to ve mně a tohle tomu určitě nepomohlo.

Postoupit na Euro a skončit. To musí zároveň mrzet, ne?

Když s vámi slaví celý stadion, je to vždycky krásné. Podařilo se, zase nechybíme na Euru a já věřím, že tam budeme úspěšní. Jen prostě bez nás trenérů. Nicméně tým je na první místě. Není to o Šilhavém, ale o týmu.

Ale stejně je to zvláštní. Evropská rarita.

No, nebylo to jednoduché. Musím poděkovat klukům, že odvedli výbornou práci.

Kam ten postup ve své kariéře řadíte?

Když nám vylosovali skupinu, vedle nás seděli Slováci a říkali: Čehúni, zase máte štěstí! Všichni si mysleli, že to bude snadné, ale nebylo. Podívejte na Moldavsko, které se do poslední chvíle pralo o postup.

Tak ještě jinak: berete svou éru u reprezentace za úspěšnou? Trvala skoro šest let.

Otázka je, jak to vidí lid. Na co máme hráče? Je to dost, nebo málo? Dostali jsme do první skupiny Ligy národů a nepropadli tam. Dvakrát mistrovství Evropy. Porazili jsme Anglii. Na Euru postoupili do čtvrtfinále. Já myslím, že to úspěšné působení bylo, ale ať nemluvím za sebe. Patří do toho kolegové, se kterými to táhnu dlouho. Bez nich bych to nedokázal.

Co dál v kariéře?

Teď potřebuju hlavně pořádný odpočinek. Je to hodně náročné, když člověku záleží na výsledku a hraje za celou zemi. Byť se scházíte jen třeba na týden.

Je pozice reprezentačního trenéra náročnější než v klubu?

V klubu jste každý den, kdežto tady se sejdete pětkrát do roka. Řeší se nominace, sestava, výsledek. Celá republika ví, jak by to mělo být, a když to nevyjde... No a teď v posledních týdnech to prostě eskalovalo. Až jsem nechápal tu zlost a agresi.

Jak reagovala kabina?

Byl jsem naměkko, ale život jde dál. Kluci jsou zvyklí, že trenéři přicházejí a odcházejí. Na kluky budu rád vzpomínat, popřál jsem jim hodně štěstí na Euru.