Moc nemluv, radši dělej. Hašek exkluzivně nejen o Rosickém a Chilavertovi

Našel jste něco, co by vás vnitřně brzdilo nabídku nevzít? Nebo stačilo, že vám rozhodnutí posvětila vaše paní?

Manželka většinou vycítí, co je správně. I tentokrát mi řekla: Jo, to dáš! Aspoň mi teď nemůže vyčítat, že věčně nejsem doma, protože mě do toho vlastně sama navezla.

A ta brzda?

Nebyla žádná. Když mi rozhodnutí schválí rodina, jdu do toho. Oni jsou na prvním místě.

Určitě jste musel vnímat kritiku: že už jste z Česka dlouho pryč, že jste byl v arabském světě léta odtržený.

To, co se říká, beru jako výhodu. Jsem nečitelný, což mám rád. Omlouvám se předem, že ani v rozhovorech toho asi neprozradím tolik, kolik byste třeba chtěli.