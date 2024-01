KOMENTÁŘ: Co se děje na kopci? Kouče fotbalisté mají, důležité odpovědi chybí

1. Zbytečný napnelismus

Jediná vyřešená záležitost, která se ovšem protáhla na tak dlouho, až to zarazilo. Ivan Hašek byl ve čtvrtek po poledni jmenován trenérem reprezentace. Jednomyslným hlasováním, ale po zdlouhavém procesu. Na prosinec směřovaná inaugrace se kvůli zákulisním čachrům protáhla. Tím pádem vznikl časový napnelismus, protože Euro začíná už za 160 dní.

Šedesátiletý kouč honem letí do Hamburku, aby na vlastní oči zjistil, jak vypadá tréninkový kemp, který se objednával bez jeho posvěcení. Poletí do Londýna za kapitánem Součkem, následovat budou další cesty za hráči, které potřebuje. Přitom zdaleka nemá kompletní svůj realizační tým a ani stoprocentně potvrzené přípravné zápasy. „Manželka mi řekla: Jdi do toho, zvládneš to,“ komentoval Hašek, jak se rozhodoval.

Za pochodu řeší problémy, které by za normálních okolností neexistovaly. Třeba z Bohemians se rovnou ozvali, že si reprezentace na půl úvazku půjčuje trenéra Veselého, aniž by bylo všechno na papíře. Ani tým analytiků, čili nezbytný servis, zatím nemá podepsané smlouvy. Problém, problém, problém. Ale aspoň nějaká naděje.