Hašek zmínil, že sestavu změní. Koho chcete proti Arménii vidět na hřišti?

V pátek v Norsku nový hlavní kouč Ivan Hašek vsadil na zkušenost a opatrnost. Hrálo se na čtyři obránce a dva defenzivní záložníky, od začátku nasadil jediného debutanta Šulce.

I když Češi vyhráli 2:1, ve hře bylo mnohem víc nedostatků než pozitivních věcí. „Po dvaceti minutách jsem silně uvažoval, že Krejčí se zatáhne dozadu a budeme hrát na tři stopery,“ zmínil Hašek. „Proti Arménii to bude jiný zápas, budeme tvořit. Sestava stejná nebude. Dostanou šanci další.“

Souboj s Arménií je pro národní mužstvo poslední před tím, než Hašek v první polovině června oznámí nominaci na mistrovství Evropy. Těsně před startem Eura čekají tým ještě přípravný duel proti Maltě během soustředění v Rakousku a generálka v Hradci Králové proti Severní Makedonii. Takže jestli něco zkoušet, tak v úterý proti Arménii.

Po výkonu, který předvedl v Norsku, se zdá být novou brankářskou jedničkou Jindřich Staněk. Ale v úterý na Letné by měl chytat Matěj Kovář, nebo Vítězslav Jaroš.

„Nevylučuju možnost, že jim to rozdělíme na šedesát a třicet minut,“ poznamenal asistent Veselý. „Jindra patřil mezi naše nejlepší hráče, ale není to tak, že je odstřelenej a ti dva jsou tady jen stafáž. Oba mají formu, vidíme to i na tréninku.“

A pak musí trenéři namixovat zkušenost s dravým a nadějným mládím.

„Bude to pro nás složité, protože Schick, Barák i Souček mají chuť hrát. Známe přece Suka, který fakt nerad nehraje,“ poznamenal s úsměvem asistent Veselý.

„Vyhodnotíme zdravotní stav, data z GPS, probereme je s tím, co hráči mají za sebou. Nechceme nikoho vystavit riziku zranění. Budou změny, ale uvidíme, jak se rozhodneme ohledně hry a rozestavení.“

Je tedy možné, že Hašek bude chtít hráče vidět v rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma hrotovými útočníky.

Nabízí se, že od začátku pošle na hřiště nastupující generaci obránců Robina Hranáče s Tomášem Vlčkem, kteří za národní mužstvo ještě nikdy nenastoupili. K nim jednoho ze zkušených, takže Holeš či Krejčí. K dispozici je ještě Zima.

Ve středu pole jistě nesmí chybět kapitán Tomáš Souček. „Je těžký mu říct, aby si odpočinul. Ale zároveň ten příběh je hezký, to by měli lidi ocenit. V uvozovkách by úplně nemusel, mohl by říct, že na sraz nepřijede, ale chce hrát pořád. Vždyť jeho první otázka před sobotním volnem byla, kdy se má vrátit, aby nechyběl na rozboru u videa. Tomáš je unikát,“ poznamenal Veselý.

K němu jako defenzivní středopolař nejspíš Michal Sadílek a autor páteční vítězné branky Antonín Barák. Oba v Norsku v základní sestavě nebyli. Na pozici levého wingbeka se nabízí David Jurásek. Jednak ani on nehrál od začátku, za druhé jeho konkurent Jaroslav Zelený byl ze zápasu pokopaný.

Na pravý kraj lze využít dalšího debutanta Adama Gabriela, jenž by nahradil Davida Douděru. Ten hrál v Norsku celý zápas. Otázkou je, jestli se Hašek odváží dát do zadní řady tři debutanty najednou: Gabriela, Hranáče i Vlčka.

Na pozici ofenzivního záložníka jsou ještě v kádru Lukáš Provod, Ondřej Lingr a Matěj Jurásek.

Zbývají dvě místa pro útočníky: Schick, Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Šulc. Pro koho byste se rozhodli?

„Moc času na zkoušení nemáme co se týká tréninku i přípravy do Eura. Takže jestli něco zkoušet, tak teď,“ prohlásil Veselý.