Barák zářil: Reprezentace mi chyběla. Výkon prý ovlivnil terén, výhra se počítá

Co na tom, že se Češi značnou část zápasu v Oslu bránili. Působili pasivně, nedařilo se jim při rozehrávce. Výhra v očích reprezentantů leccos maže.

Rozhodl právě střídající blonďák s tradičně nízko vytaženými stulpnami. Pět minut před koncem se postavil k rozehrání standardky těsně před pokutovým územím.

Kdy jste se rozhodl, že brankáři Nylandovi napálíte míč pod břevno na jeho stranu?

Řešili jsme to s Adamem Hložkem, který u balonu stál se mnou. Říkal mi, že zeď je dost vysoká a bude těžké ji překopnout. Měl pravdu. Navíc brankář stál víc uprostřed, moc toho neviděl.

Nechtěl právě Adam Hložek rozehrávat sám?

Chtěl, ale já se nenechal.

Výsledek je povzbudivý. Co výkon?

Víc vám řekne trenér a realizační tým, ale já myslím, že byl zápas dost ovlivněný tím terénem.

Opravdu? Byl rozbahněný a dost hrbolatý, trávník řídký.

Nechci se vymlouvat, ale nemohli jsme tolik kombinovat odzadu. I tak jsme si ovšem vyzkoušeli spoustu věcí a s řadou z nich podle mě můžeme být spokojení. Nebylo jednoduché během tak krátké doby přijmout všechno, co do nás trenéři vtloukali. Určitě máme na čem pracovat, spoustu věcí je potřeba vyladit, ale opravdu jsem za vítězství rád. Proti tak kvalitnímu soupeři se určitě počítá.

Antonín Barák během utkání české reprezentace s Norskem.

Nebyli jste chvílemi až příliš pasivní? Nechybělo z vaší strany víc presinku?

Chybělo, ale vzhledem k tomu, že jsme se sami dostávali pod tlak, protože nás Norové hlavně v prvním poločase velmi dobře napadali, to nebylo jednoduché. Možná jsme byli v záloze i na křídlech více stažení, nedokázali jsme je dostoupit, nedostali jsme se na ně. V tom se musíme zlepšit.

Vzhledem k tomu, jak dlouho jste v reprezentaci chyběl, je to i pro vás tak trochu nový start?

Částečně ano, ale radost mám za celé mužstvo i všechny trenéry. Od začátku cítím důvěru, kterou chci splatit na hřišti. Ať za mě mluví výkony, ne slova. Chci ukázat, že mám kvalitu na to, abych tady hrál. To je můj jediný cíl.

Cítíte zadostiučinění?

Samozřejmě je to pro mě moc příjemné. Každý gól za nároďák je skvělý. Celý rok mi repre hrozně chyběla, já každý zápas tady prožívám dvakrát víc než na klubové úrovni. Chci být úspěšný a věřím, že tahle generace na to má. Že můžeme být konkurenceschopní.

Co vlastně současný realizační tým dělá jinak než ten předchozí?

To je zbytečná otázka, vážně o tom nechci mluvit. Naopak se chci soustředit jen na naše výkony a neohlížet se zpátky. Nebudu říkat, kdo je lepší, nebo horší. Věřím, že českému i světovému fanouškovi do budoucna ukážeme jasný styl hry a že se nám bude dařit.

Vám osobně se v posledních týdnech daří náramně. Góly střílíte i ve Fiorentině, do toho vydařený reprezentační návrat...

Máte pravdu, že se cítím skvěle. Kondičně i fotbalově. Po tom, co se v lednu dlouho řešil můj přestup, mám konečně čistou hlavu. A do toho obrovskou chuť na všech frontách. Věřím, že tohle bude ještě výjimečná sezona.