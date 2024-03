Zima i o zbytečném respektu. A souboje s Haalandem? Byly jiné, než jsem čekal

Před přestávkou Zima přesnou hlavičkou smazal domácí náskok.

„Viděl jsem, že Tomáš Souček vyhrál klíčový souboj, což mě povzbudilo. Zabral jsem a doběhl až před bránu. Balon mi letěl přímo na hlavu, byla to stoprocentní šance, kterou jsem musel dát,“ popisoval.

Jak se hodnotí první utkání pod novým trenérem Haškem?

Vítězství se hodnotí vždycky pozitivně.

A výkon?

Na začátku slabší. Do hry jsme se dostávali postupně. Vzhledem k tomu, proti jakým jménům jsme stáli, jsme ukázali charakter, který nás poslední roky zdobí. Zápas jsme otočili týmovostí.

Jaký byl v úvodu váš plán? Soupeři vás nejdřív zmáčkli.

Což jsme si určitě nepřáli. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně a bez zbytečného tlaku si užít zápas. Přece jen: byla to příprava a de facto o nic nešlo. Domácí nás ale zatlačili a my se ze sevření nemohli vymanit, dobře nás presovali, měli velkou kvalitu s míčem. Možná jsme měli až příliš velký respekt.

Zvedli jste se po inkasovaném gólu?

Přesně tak. Řekl bych, že se zápas herně vyrovnal, trochu se to překlopilo na naší stranu, měli jsme dobrou pasáž, která vyvrcholila gólem. Do poločasu už to bylo padesát na padesát.

Co dál?

Dvacet, možná pětadvacet minut byli Norové zase lepší. My si pak řekli, že musíme víc podržet míč, a to se nám dařilo. Měli jsme pár náznaků, než přišel ten rozhodující přímák. Chválabohu, že to Tonda Barák takhle trefil.

Jaké byly souboje s Erlingem Haalandem?

Jiné, než jsem čekal. Když ho sledujete v televizi a vidíte, kolik dává gólů, máte před ním obrovský respekt. Ale jakmile okolo sebe nemá servis top hráčů jako v klubu, je to vlastně obyčejný hráč...

Momentka z utkání mezi Norskem a Českem. Uprostřed Erling Haaland mezi Tomášem Holešem a Davidem Zimou.

Až tak?

Snad víte, jak to myslím. Jasně, že jde o skvělého fotbalistu, který má úplně všechno. Zkrátka světová klasa. Ale s pomocí spoluhráčů a týmovosti ho lze ubránit.

Zkraje druhé půle vás sroloval v souboji před bránou. Téměř gólovou hlavičku vytáhl brankář Staněk.

Přitom já udělal maximum. To je přesně ta top klasa, o které mluvím. On tam šel skvěle. Byl rozběhnutý a v pohybu, což je vždycky výhoda. Váha, výskok, dynamika, to se těžko brání. Ale Jindra nás podržel, důležitý moment.

Střety s ním bolely?

Neřekl bych. Všechno v pohodě. Je to férový hráč, vážně ho moc respektuju. Skvělý zápas, skvělá zkušenost.

Mimochodem, jak se vám hrálo ve čtyřčlenné obraně?

Dobře. Ze Slavie jsme zvyklí, navíc jsem tam hrál už dřív, ještě před odchodem do Itálie. Nemám s tím problém.

Ale rozehrávka odzadu trochu vázla, že?

Velký problém byl v hřišti. Bylo vidět, že i Norům míče odskakovaly. Na druhou stranu chápu, že to tady nemají jednoduché: před měsícem tu ležely dva metry sněhu...

Český reprezentační obránce David Zima dává gól proti Norsku.

Nebylo to přece jenom o kvalitě terénu.

Některých technických chyb jsme se určitě měli vyvarovat. Ale byl to přátelský zápas a bylo fajn, že jsme si mohli vyzkoušet různé typy rozehrávek, které můžeme v budoucnu využít.

Vnímal jste, že vám ve druhém poločase pomohli střídající hráči?

Hlavně nám pomohlo, že šel ze hřiště Haaland. Pro nás v obraně to bylo velké odlehčení. Ale vážně: kluci, kteří přišli, pomohli dost. I díky nim jsme dokázali podržet míč a v poslední dvacetiminutovce byli lepší.

Je vítězství při premiéře nového kouče důležitý impulz?

Každý zápas v reprezentaci je svým způsobem impulz. Jako hráči máme štěstí, že tady vůbec můžeme být. Reprezentujeme naši zemi, každý do toho dává maximum, a je jedno, jestli jde o přípravu, soutěžní zápas nebo premiéru nového trenéra. Jsme rádi za to, jak jsme utkání zvládli. Teď v tom jen pokračovat.