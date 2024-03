Pár hráčů bych si odvezl, vtipkoval asistent Veselý o inspiraci pro Bohemku

Vtípek na sobotním setkání s novináři pochopitelně ihned uvedl na pravou míru. „Jde o kluky, co jsem třeba v minulosti vedl. Mají upřímnou radost. Já jsem nastavený stejně, taky napíšu a popřeju těm, co jsem potkal, když se jim něco povede,“ pokračoval v konferenční místnosti smíchovského hotelu.

Do Prahy se český výběr po vítězství v Norsku (2:1) vrátil nad ránem. Dopoledne měli hráči na programu trénink, odpoledne dostali volno. „Máme samozřejmě pod kontrolou, kam jdou,“ cukaly Veselému koutky.

„Je to s důvěrou, nicméně víme, kdo nás opouští a kam se chystá. Chceme jim to ale dopřát, můžou se potkat s rodinami. Taky se půjdu projít,“ vysvětloval.

Trenére, jak jste si užil úspěšnou premiéru u reprezentace?

Nevím, jestli bych použil tohle sloveso. Bylo to náročné utkání. V roli asistenta ho nicméně prožíváte emočně trochu méně než jako hlavní kouč. Máte prostor duel s chladnější hlavou analyzovat. Mám radost za nás všechny, za Ivana. Větší radost bych měl, kdybychom se takhle bavili po prvním zápase na Euru.

Jaké ze zápasu máte osobní dojmy? Role asistenta je jiná, než na jakou jste zvyklý z Bohemians.

S Ivanem jsme sehraní, takže není potřeba nějak zásadně vybíhat za vymezený prostor. (úsměv) Každá role má svá specifika, byť se dnes rozdíly stírají. Taky dávám velký prostor spolupracovníkům, opak už není správně. V roli asistenta můžu přinést klid, nadhled, analyzovat hru, dát Ivanovi zpětnou vazbu. Během utkání jsme se celý realizák radili, co s tím. Každý přináší něco svého, každý to vidí trošku jinak. A na Ivanovi je, aby si vybral, co považuje za důležité. Velmi cenné byly taky poznatky Miroslava Soukupa a Jana Bauera, našich analytiků, z tribuny. Včetně servisu v podobě videa, který nám na poločas nachystali do kabiny.

Jak obtížné je zvládat vaši dvojroli?

Momentálně to náročné není. Tréninkový proces v Bohemce vedli mí spolupracovníci, jsem s nimi ve spojení, všechno vím. Nepovažuju tu dvojroli za problém, na jaře je jen tenhle sraz, další pak před Eurem. Hráči v Bohemce navíc dostali ve čtvrtek a v pátek volno, myslím, že si ode mě rádi odpočinou. (úsměv)

Načerpal jste za týden u reprezentace a zápas v Norsku nějakou inspiraci pro Bohemians?

Jo, pár hráčů bych si odvezl! Norsko hrálo podobným systémem jako Bodö, se kterým jsme s Bohemkou hráli v létě. Přitom když si vzpomenu, jak přes Nory nároďák postupoval za Brücknera: tehdy se prezentovalo anglickým stylem, nákop, sklepnutí, centry... Je neskutečné, jak se norský fotbal od té doby posunul, co produkuje za hráče do klubů jako Manchester City, Arsenal, do Premier League, španělské ligy. I norská liga má kvalitu. Udělali kus práce, přitom Norsko není letní země, takže práce ve fotbale je tu o něco složitější. Je to nicméně ukázka a inspirace, že když se dobře pracuje, dá se hodně změnit. Když máte koncepci a děláte to poctivě, tak jdou vychovat dobří hráči všude.

Ladislav Krejčí a Mojmír Chytil nastoupili na postech, na nichž dlouho nehráli – uprostřed zálohy a na křídle. Dlouhodobý záměr, nebo varianta čistě na Norsko?

Chceme hráče vidět na různých postech. Okolo pětadvacáté minuty jsme zvažovali, že obranu stáhneme na tři stopery, i proto byl Krejčí v záloze. Ale také nás zajímalo, jak si hráči poradí s tím, že se utkání nevyvíjí dobře. A norský tlak se postupně otupil. Chytil zase hrál křídlo na hostování v Pardubicích. I Šulc nastupuje v klubu trošku jinak. Ale jinak než takhle nic nezjistíte. Přátelské zápasy už neexistují, byl to dobrý test proti špičkovým hráčům.

Výsledkově šlo o výtečný vstup do nové éry, herně je na čem pracovat. Jaká negativa jste viděl?

Bylo by hloupé říkat, že tam minusy nebyly. Presink nám nefungoval podle představ, haprovala součinnost na stranách, kde měl soupeř dobré hráče. Nedařilo se nám je nabírat. Dalším negativem byla naše činnost po zisku balonu. Kolikrát jsme ho získali v dobrém prostoru, ale ztratili jsme ho. Nebyli jsme schopní ho udržet déle, abychom otupili norský tlak.

A pozitiva?

Když jsme ten balon udrželi, tak se ukázalo, že Norsko je dobré dopředu, ale slabší do defenzivy. Když jsme ho zatlačili, byli jsme nebezpeční. Vysoce hodnotím také přínos střídajících hráčů, kteří hru zvedli a překlopili na naši stranu. Nebyli uražení a nafouklí, že nenastoupili od začátku, a dobře do duelu vstoupili.

Nějaká další?

Jak jsem zmínil, že se utkání nevyvíjelo dobře – tak tým to nezlomilo, vrátil se do něj, dokázal zabrat. Na tom se dá stavět. Norové na jména i týmy, za které hrají, mají silnější tým, je pro mě záhadou, že nejsou na Euru. Je pro mě pozitivem, že takový tým dokážeme porazit. Plus se mi líbila hra obou stoperů, Holeš i Zima podali velmi kvalitní výkony, několikrát nás i zachránili.

Co brankář Jindřich Staněk, potvrdil, že bude silnou jedničkou?

To je na diskusi s trenéry gólmanů. Nicméně Jindra nejen v Norsku nároďák podržel. Ale pozor, i ti druzí dva nepůsobí v tréninku špatně – Kovář přijel s velkou formou, Víťa Jaroš to samé, není to tak, že Jindra je od nich odstřelený a oni jsou stafáž. Všichni chtějí hrát, i brankáři, nicméně Jindra v Norsku patřil mezi naše nejlepší hráče.

Arménie je papírově slabším soupeřem, jaký duel v úterý očekáváte?

Typologicky jiný, budeme víc na míči, zřejmě víc dobývat. Večer se budeme dívat na poslední arménský zápas, rozebereme si i náš v Norsku, kde je hodně studijního materiálu. Budeme klást velký důraz na snahu soupeře přehrát.