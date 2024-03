Odvážný Hašek i přísné oči z Liverpoolu. Nováčci Gabriel a Jaroš o reprezentaci

Hrají pravidelně v elitních klubech tamních zemí, i proto tak úplně nepřekvapuje, že nový trenér Ivan Hašek na prahu své éry zanesl do nominace „neprofláknutá“ jména.

Nejen gólman Jaroš a pravý obránce Gabriel prožívají premiérový sraz áčkové reprezentace.

Před prvním tréninkem v úterý na Strahově si Hašek všechny hráče svolal do středu hřiště. Dlouze k nim mluvil, pak uprostřed kruhu uvolnil místo právě nováčkům.

„Představíte se a něco o sobě řeknete. Nebyli ještě všichni, některé to čeká,“ říkal s úsměvem Jaroš. Nováčkovské povinnosti se nevyhnou ani Robinu Hranáčovi, Tomáši Vlčkovi či Pavlu Šulcovi.

„Nakousli jsme taktickou část co se týče obranné fáze. Ale jinak nic zásadního jsme ještě nedělali. Někteří hráči mají za sebou náročné cestování, takže si myslím, že na to pořádně vlétneme až v dalších dnech,“ poznamenal Gabriel k úvodnímu společnému tréninku reprezentace pod Haškem.

Ve středu odpoledne se národní mužstvo vydá do Osla, kde v pátek odehraje přípravný duel proti domácímu Norsku. V úterý 26. pak na pražské Letné nastoupí proti Arménii.

„Dostat se tak na hřiště aspoň na minutu, na pět. To už vám nikdo nevezme,“ přeje si Gabriel.

Sám dvaadvacetiletý krajní obránce nominaci nečekal. „Přímo mě to zaskočilo. S nikým jsem nebyl v intenzivním kontaktu, o to byla pozvánka pro mě příjemnější. Myslím si, že i lidi kolem fotbalu jsou překvapení,“ přemítal.

„Není to tak dlouho, co jsem se plácal v béčku Sparty. Pak jsem šel do ligy do Hradce, loni do Dánska. První dva měsíce jsem tam byl ze všeho vykulený. Zázemí, technická vyspělost a individuální kvalita spoluhráčů je jinde.“

Stejně starý Jaroš už sedm let patří Liverpoolu. Hostoval v nižších soutěžích v Irsku i v Anglii, mezi elitou chytá až od letoška v Rakousku. „Nebylo jednoduché sehnat hostování, aby to vyhovovalo Liverpoolu i tomu druhému klubu. Povedlo se to až teď,“ podotkl.

Ve Sturmu je jedničkou, zažil i utkání ve vyřazovací fázi Konferenční ligy, postup přes Slovan Bratislava i vyřazení s Lille. „Každý zápas řešíme s trenérem brankářů Liverpoolu, sledují mě, dávají mi vědět co a jak.“

Když na jeho zápasy jezdili zástupci národního mužstva, tušil, že by pozvánka jednou přijít mohla. „Věděl jsem, že budu v širší nominaci. Že to vyšlo i na užší, za to jsem samozřejmě rád. A dostat se na hřiště, to by byl splněný sen,“ řekl Jaroš.

To Gabriel poprvé o reprezentaci zaslechl od vedoucího mužstva v Midtjyllandu. „Ptal se mě, když budu nominovaný, jestli můžu z Billundu letět v tolik a tolik. Já mu to odkýval. A když byla nominace, tak mi před ní volali trenéři,“ líčil Gabriel.

Oba společně zažili loňské Euro do 21 let v Gruzii, součástí týmu byli také Hranáč, Vlček i Šulc, čili všichni současní reprezentační nováčci.

„Kdybych nebyl v Gruzii, asi bych neseděl ani s vámi tady,“ poznamenal Gabriel. „Podle mě trenér udělal odvážnou nominaci, myslím v pozitivním slova smyslu. Mně se to líbí. Když se nám zápasy povedou, bude to velké povzbuzení, energie a motivace.“

Tou je také červnové mistrovství Evropy. „Já jsem byl vždycky realista, život beru po krůčcích. Vím, že na mojí pozici dlouho hraje Coufal, který teď v nominaci ze známých důvodů není. Uvidíme.“