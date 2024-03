Hašek vysvětlil nominaci: Barák v týmu chyběl. Coufal a spol.? Na Euro můžou

Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta mají mezi sebou dohromady 101 reprezentačních startů. Ale pod Haškem se rodí nový tým, což první nominace roku 2024 jednoznačně potvrdila.

Co když se vám nepovedla, trenére?

Nevím, jestli se každému v životě všechno povedlo. Může se to stát. Ale já klukům, kteří v nominaci jsou, věřím.

U koho jste měl největší dilema?

V týmu je spoustu nových hráčů. Nominaci jsme skládali nejen s ohledem na nadcházející zápasy proti Norsku a Arménii, ale i směrem do budoucna. Bereme deset kluků z ročníku 2000 nebo mladších, všichni víte, jaké jsou naše dlouhodobé cíle. Zohledňovali jsme i kvalifikaci na příští mistrovství světa.

Hlavním tématem je ovšem Belmondo. Coufala, Kuchtu ani Brabce jste nenominoval. Proč?

Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Dlouho jsem si myslel, že v nominaci budou, ale s blížícím se srazem jsem vše přehodnotil. V pátek ráno jsem s nimi mluvil a vysvětlil jim situaci.

Platí rozhodnutí i pro Euro?

Platí jen pro tuto chvíli. Dál s nimi budeme mluvit a jezdit za nimi. Dveře do týmu nikdo z nich zavřené nemá, na tom trvám.

Takže nejedou za trest, nebo jde spíš o výstrahu?

Obojí. Nechci, aby se něco podobného opakovalo. A taky nechci, abychom měli tiskovku a celý sraz jen o Belmondu.

Jednalo se skutečně čistě o vaše rozhodnutí? Zasahoval do něj například výkonný výbor nebo předseda Fousek?

Ano, opravdu jde o mé rozhodnutí. Zároveň jsem však rád, že mě podpořilo konsorcium trenérů, předseda Petr Fousek i technický ředitel Erich Brabec. Byli jsme ve shodě.

Jak reagovali samotní hráči?

Nikdo z nich nebyl uražený. Pochopili, proč jsme se tak rozhodli a budou makat, aby se do nominace příště vrátili.

Konzultoval jste jejich opomenutí z nominace s kapitánem Součkem?

Vzhledem k tomu, že je s Vláďou Coufalem nejlepší kamarád, to dopředu dost dobře nešlo. Ale v pátek ráno jsem mu volal jako prvnímu. Až potom jsem mluvil s těmi třemi.

Co další jména? Hodně se před srazem mluvilo například o brankářích, nakonec jste vybrali Staňka, Kováře a Jaroše.

Posílali jsme své lidi na zápasy, ve kterých chytali. Třeba Jaroše, který v Grazu hraje i v evropských pohárech, jsme viděli asi sedmkrát a i na základě toho jsme se pro něj rozhodli. Z našeho pohledu jde o silnou trojku do budoucna. Možná tam chybí hrdina posledních dnů Jedlička, ale i on byl v užším výběru. Mimochodem...

Ano?

Rád bych poblahopřál Plzni, která po penaltách vyřadila Servette a postoupila do čtvrtfinále Konferenční ligy. Děkuju jim za skvělou reprezentaci českého fotbalu a věřím, že pro ligu vybojují i místo v Champions League.

Když už zmiňujete pohárový čtvrtek: neměl jste chuť některé hráče po jejich výkonech spíš škrtnout? Svůj den na Liverpoolu neměl například sparťan Jaroslav Zelený.

Ale já jsem přesvědčený, že nám může pomoct. Na levé straně máme trochu problém, levonohých hráčů český fotbal zatím tolik nevyprodukoval, což platí i pro jedenadvacítku. Právě Zelený může alternovat na různých postech v různých rozestaveních. To je jeho výhoda.

Co bylo vlastně při výběru jednotlivých jmen nejdůležitější? Typologie? Aktuální forma? Například Adam Hložek v nominaci je, zato Václav Černý chybí.

Jde i o způsob hry, jakým se chceme prezentovat proti Norsku a Arménii. Vašek teď v týmu není, ale neznamená to, že by třeba nemohl jet na Euro. Tohle je pořád otevřené.

Březnový program reprezentace Norsko – Česko

22. března od 18:00 v Oslu Česko – Arménie

26. března od 20:00 v Praze

Právě Hložek v aktuální sezoně téměř nehraje. Zvažoval jste, že ho nepozvete?

Takových hráčů je v nominaci víc, není to jen o Adamovi. U některých jsme se museli rozhodnout i na základě toho, jak se prezentovali dřív. Že nedostanou víc šancí v klubech ještě neznamená, že nám nepomohou. Z Česka odešli proto, že tady byli nejlepší, a prosadit se v nejlepším týmu bundesligy nikdy není snadné. Je však jasné, že budeme tlačit na to, aby v klubech hráli.

Antonína Baráka, který byl v posledním období u vašeho předchůdce Jaroslava Šilhavého v nemilosti, jste vzal proč?

Protože reprezentaci chyběl. V Česku neběhá tolik hráčů, jako je on. Je schopný rozhodovat zápasy a mužstvu má rozhodně co dát.

Cítíte, že právě uprostřed zálohy je aktuálně největší přetlak?

Nedostal se například Alex Král, který má přitom do mužstva rovněž blízko. Dobře vypadají třeba i Kalvach nebo Červ z Plzně, další možné alternativy.

Z Plzně jste kromě útočníka Chorého vzal zatím nováčky Šulce a Hranáče.

Pod trenérem Koubkem dost vyrostli. Sledovali jsme je delší čas, jsou rychlostně velmi dobře vybavení, což Hranáč prokazuje velkým množstvím úspěšných obranných zákroků a Šulc zase tím, že střílí branky a vytváří gólové příležitosti. Chceme, aby se v národním mužstvu zabydleli. Patří do něj.

Co Matěj Jurásek, který toho po zranění příliš neodehrál?

Využili jsme toho, že je vykartovaný a nemůže nastoupit za jedenadvacítku. Jinak bychom ho trenérovi Suchopárkovi zřejmě nechali stejně jako Martina Vitíka, který také patří spíš do kádru áčka. Matěj je každopádně nejtalentovanější chlapec za poslední období, má obrovskou perspektivu, chceme ho vidět na vlastní oči.

Rozdělíte v přípravných zápasech s Norskem a Arménií vytížení mezi všechny nominované?

Máme to v plánu. Už tušíme, v jaké sestavě i v jakém rozestavení nastoupíme. Jde sice o přátelské zápasy, kterých se už v dnešní době příliš nehraje, ale určitě chceme do nové éry vstoupit vítězstvím.