Asistent Köstl o nováčcích i brankářích: Staněk? Dominik Hašek v nejlepší formě

Nová éra české reprezentace v pondělí začala.

Fotbalisté se sešli tradičně v hotelu nad pražským Smíchovem, jako poslední dorazili Antonín Barák s Adamem Gabrielem, kteří cestovali z Itálie, respektive Dánska.

Na hřišti se však potkáte všichni až v úterý. Proč?

První den je specifický, většina kluků ještě v neděli nastoupila a my musíme respektovat pozápasové mikrocykly. Na trénink půjdeme v šesti nebo sedmi lidech, zbytek čeká spíš regenerace.

Těšíte se?

Ohromně. Od ledna jsme byli zavaleni prací, cestovali jsme po Evropě, byli jsme v Anglii, opakovaně v Německu, Holandsku, ve Španělsku. A když potom odstartovala liga, křižovali jsme Čechy i Moravu. Viděli jsme spoustu zápasů.

Máte je spočítané?

Nemáme, ale abych se vrátil k původní otázce: tréninků se samozřejmě nemůžu dočkat, protože pobyt na hřišti mi chybí.

Proti vaší předchozí roli ve Slavii to musí být velká změna.

V počtu tréninků ano, během srazu jich stihneme pět nebo šest. Jinak se to ale neliší. S ostatními trenéry dennodenně pracujeme, všechny záležitosti konzultujeme jako tým. Ivan je hlava štábu, veškeré podněty jdou za ním. Jsme však domluvení, že na tréninku bude mít roli supervizora, zatímco víc prostoru dostaneme my asistenti, já a Jarda Veselý.

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) sleduje přípravný duel Slavie s Pekingem.

Chystáte s hráči individuální pohovory?

Od našeho jmenování jsme byli v pravidelném kontaktu se všemi, nastínili jsme naši představu. Samozřejmě, že s klukama budeme ještě mluvit, určitě se chceme bavit o týmových pravidlech. Kdo zná trenéra Haška, ví, že si na tyhle věci potrpí.

Jak komunikujete s největšími českými kluby ohledně vytížení jejich hráčů?

Zaprvé bych chtěl všem třem týmům pogratulovat, protože na jaře opět udělaly skvělé jméno českému fotbalu. A k otázce: jsme v kontaktu, máme veškeré data a bavíme se i s konkrétními hráči. Zajímá nás, jak se cítí. Dobře víme, že musíme zátěž dávkovat opatrně, nejsme blázni.

Plánujete do přípravných zápasů v Norsku a s Arménií nasadit ty nejlepší, nebo chcete v akci vidět všechny nominované?

I s ohledem na vytížení bychom rádi viděli všechny. Záleží i na rozestavení, rádi bychom kombinovali trojku a čtyřku vzadu, tím můžeme být pro ostatní třeba lehce nečitelní. Navíc tušíme, že někteří kluci mohou být platnější v jednom rozestavení a další zase v jiném.

Co brankáři? Nepřimlouval jste se za nominaci Václava Hladkého, když ho znáte z Liberce?

Vašek v kariéře prožívá úžasné chvíle, s anglickým Ipswichem se dotýká Premier League. Můj názor samozřejmě zazněl, ale rozhodli jsme se jít perspektivní cestou do budoucna. Chceme uspět na Euru, ale primárním cílem je mistrovství světa 2026, což je vidět i na určité věkové hranici v rámci týmu.

Jedničkou bude Jindřich Staněk?

Od derby působí neuvěřitelně jistě. Když jsem v neděli sledoval jeho trojzákrok proti Kulenovičovi, viděl jsem Dominika Haška v nejlepší formě. Jindru znám odmala, dozrává do nejlepšího gólmanského věku. Myslím, že jsme v Česku nejen ve fotbale mockrát poznali, že bez kvalitního brankáře na úspěch nedosáhnete.

Co Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš?

Dva mladí vlčáci, kteří na Jindru zatlačí. Oba mají obrovskou perspektivu. Jeden z nich se stane jedničkou na dlouhé roky dopředu.

Mezi nováčky svítí hlavně jméno Pavla Šulce, nejlepšího střelce ligy. Bude mít vzhledem k aktuální formě důležitou roli?

Hraje pro něj mládí i aktuální forma, všechno má před sebou. Je to fotbalový atyp, lehkonohý. Jako když agama běží po vodě. Rozumí si s míčem, má perfektní čísla, pestrou škálu zakončení, nabral sebevědomí. Chtěli jsme ho vidět naživo, poznat, jak funguje v kolektivu. Není náhoda, že tady z Plzně máme hned tři zástupce. Úspěšní hráči vždycky vzejdou z úspěšných týmů.

Dalším z nich je obránce Robin Hranáč.

Zaujal nás. Skvělý měl už podzim a o jaře se ani nemusíme bavit. I jeho zásluhou Plzeň nedostává góly, má skvělé atributy, je rychlý a ve čtyřiadvaceti letech už má něco za sebou. Nepovažuju ho za mladého hráče, podívejte se do Evropy, kde zvedají pohár v Lize mistrů devatenáctiletí. Doufám, že nás zaujme a v týmu se udrží.

Těší vás, do jaké formy se dostal Patrik Schick, klíčový útočník současné reprezentace?

Radost nám nedělá jen on, ve whatsappové skupině jsme slavili góly všech reprezentantů. Páťa však momentálně hraje za jeden z nejlepších týmů v Evropě, což něco znamená. Byli jsme možná kritizovaní za nominaci Adama Hložka, protože příliš nehraje, ale teď nastoupil v základu a taky se trefil. Je v první rotaci, skvělý signál pro všechny.

Naopak Alex Král ani Václav Černý se ve vaší první nominaci neobjevili, byť do reprezentace v posledních letech patřili stabilně. Největší dilema?

O obou jménech jsme diskutovali. A taky jsme s oběma klukama byli v kontaktu. Bavit se budeme i dál, věříme, že Vaškovi ve Wolfsburgu prospěje změna trenéra k větší minutáži.

Co Král?

I s ním v Unionu trochu šibují. V zápase, který jsem osobně viděl, hrál pravého halvbeka. Oba jsou však velcí profíci, pracovití. Ukázali jsme, že kdo bude mít sportovní formu, dveře do reprezentace má otevřené. Platí to i pro ně.