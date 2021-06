Ze třetího místa jsem zklamaný, řekl Coufal. Češi nechtějí opět do Skotska

Od samého začátku měl co dělat, trápil ho rychlonohý Raheem Sterling i šikovný Jack Grealish. „Fantastický hráč,“ smekl český obránce Vladimír Coufal. Poté, co fotbalisté podlehli Anglii 0:1 a propadli se na třetí příčku skupiny D, přiznal zklamání. „Může nás znovu čekat cesta do Skotska a to jsme nechtěli.“