Vyjít z presinku a zlepšit držení míče kolem vápna, radí Souček pro osmifinále

Porážka znamená, že ve skupině D Češi klesli na třetí příčku, o postup do vyřazovacích bojů však nepřišli. Měli ho jistý s předstihem.

V osmifinále narazí buď na Nizozemce, nebo vítěze skupiny E, což může být Švédsko, Slovensko, Španělsko či Polsko.

„V osmifinále už si nevyberete. Chtěli jsme být první, Anglii porazit, ale gól jsme nedali,“ řekl Souček v rozhovoru pro Českou televizi.

Vy jste v závěru první půle mohl vyrovnat, ale těsně jste minul.

Když se míč ke mně odrazil, naznačil jsem, že to budu dávat na přední tyč, kam by to brankář čekal. A taky bylo vidět, že tam půjde. Tak jsem to dal na druhou stranu, už jsem zvedal ruce. Ta šance mě mrzí.

Musí vás mrzet i výsledek, protože Anglie jako favorit nepřesvědčila. Je to tak?

Mám pocit, že se dalo bodovat, ze zápasu vytěžit víc. Jenže jsme do utkání dobře nevstoupili, oni na začátku dominovali, dali gól. My jsme si pak něco řekli v kabině, hodně jsme se zlepšili a druhý poločas už byl vyrovnaný.

Ale do šancí jste se nedostávali. Proč?

Nebyli jsme klidní s míčem, jinak bychom si něco připravili. Každopádně to byla dobrá příprava na play off, tam narazíme na podobně kvalitní tým jako jsou Angličané.

Co musíte zlepšit?

Držení míče kolem vápna. Nebyli jsme schopní dokončit předfinální fázi, abychom tam dostali centr, přihrávku a vytvořili si šanci.

Překvapili vás, jak Angličané hráli?

Ani ne, pořád je to velký adept na celkové vítězství. Když jsme spustili presink, tak jsme míč získali, z toho se dá vyjít.