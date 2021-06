Na soupeře kalkulačku. Kdy Češi narazí na Nizozemce a kdy na vítěze skupiny E

Češi ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi šampionátu v úterý večer podlehli Anglii 0:1 a po vítězství Chorvatska nad Skotskem 3:1 klesli v tabulce skupiny D na třetí místo.

Soupeře pro osmifinále ještě neznají, ale při propočtení různých kombinací se okruh možných soupeřů zúžil. Bude to buď Nizozemsko, vítěz skupiny C.

Nebo první ze skupiny E, což mohou být všichni čtyři její účastníci Švédsko, Slovensko, Španělsko a Polsko. Jasno bude až před středeční půlnocí.

Česko vs. Nizozemsko 27. června od 18.00 v Budapešti

Na Nizozemsko český tým narazí v případě, že ze třetích míst půjdou dál týmy ze skupin A, B, C, D, nebo A, C, D, E, nebo A, C, D, F.

Jistota je, že ze třetích míst jde dál Švýcarsko ze skupiny A a Česko ze skupiny D.

Aby Češi narazili na Nizozemce, lze docílit mnoha kombinacemi středečních výsledků ve skupinách E a F.

Například ve skupině E by Slovensko muselo vysoko prohrát se Španělskem (o tři a víc gólů) a Švédsko neprohrát s Polskem. Zároveň ve skupině F by Portugalci museli aspoň o čtyři branky prohrát s Francií a Němci neprohrát s Maďarskem.

Nebo ve skupině F by Portugalci museli aspoň o čtyři branky prohrát s Francií a Němci neprohrát s Maďarskem. Ve skupině E by zároveň Slováci prohráli maximálně o dva góly nebo by se Španěly remizovali a Švédové neprohráli s Poláky. Když v éčku Polsko porazí Švédy, tak musí Slováci uhrát aspoň bod se Španěly.

Nebo ve skupině E Švédsko nesmí neprohrát s Polskem a Španělsko musí porazit Slováky. A ve skupině F by Portugalci a Němci těsně prohráli, nebo by oba týmy remizovaly, nebo by Maďaři vyhráli v Německu.

Česko vs. vítěz skupiny E 29. června od 21.00 v Glasgow možní soupeři: Švédsko, Španělsko, Slovensko, Polsko

Na vítěze skupiny E český tým narazí v případě, že ze třetích míst půjdou dál týmy ze skupin A, D, E, F.

A to se může stát, když ve skupině F by Portugalci a Němci těsně prohráli, nebo by oba týmy remizovaly, nebo by Maďaři o gól vyhráli v Německu.

A zároveň ve skupině E by Španělé porazili Slováci maximálně o gól nebo by se s nimi remizovali a Švédové neprohráli s Poláky.

A nebo stačí jen, když v éčku Polsko porazí Švédy.