Šilhavý: Postup ze skupiny je úspěch. Osmifinále? Jsme schopni překvapit

Před utkáním v Anglii (0:1) čeští fotbalisté svou skupinu vedli, v jeho průběhu se propadli na druhou příčku a nakonec jdou do osmifinále až z třetího místa. „Bude to zápas kdo s koho, play off, kdy se může stát cokoli. Věřím, že jsme schopni překvapit,“ řekl kouč českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.