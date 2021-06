Věřím, že kluci hodnocení po Itálii pochopili, řekl Šilhavý. Chystá čtyři změny

Ulevilo se mu, že vyšetření Ondřeje Čelůstky i Tomáše Kalase, dvou stoperů, neodhalilo závažnější problém. Už v úterý by oba měli být připravení. „Stejně tak Adam Hložek. Normálně s námi trénuje a pokud se nic zvláštního nestane, pokud za námi nepřijde, že by nemohl nastoupit, tak s ním normálně počítáme.“



Dál platí, že chcete před turnajem vidět v akci všechny hráče? Nebo vysoká porážka v Itálii tenhle plán narušila?

Počítáme s tím, že v úvodu zápasu uděláme čtyři změny a v průběhu, vzhledem k tomu, že můžeme vystřídat šestkrát, bychom rádi viděli všechny ostatní.

Minule chytal Pavlenka, teď je na řadě Vaclík. Už máte jasno, kdo bude jedničkou na Euru?

Máte pravdu, že do brány proti Albánii půjde Tomáš. Ale kdo bude chytat na turnaji, na to si budete muset počkat až do prvního zápasu se Skotskem. Uvidíme, jak se rozhodneme.

Jaké vlastně bylo hodnocení zápasu s Itálií? Vypíchnete jednu věc, kterou musíte zlepšit?

Celkově to byl nepovedený výkon, tudíž i špatný výsledek. Kdybychom to utkání mohli smazat, odehrát ho znovu, byl bych nejradši, ale leccos nám to naznačilo. Na Italech bylo vidět, že jsou vyladění, týden spolu trénovali, hráli zápas, čekali na nás a byli mnohem lépe připravení.

Zato vy?

Každý z hráčů na tom byl trochu jinak, naše liga končila až v sobotu, což bylo taky specifické, ale nechci se vymlouvat. Věřím tomu, že kluci hodnocení pochopili, že nám ta facka do dalších bojů pomůže.

Je složité řešit dilema, jestli před turnajem ladit ideální sestavu, nebo vidět v akci co největší počet hráčů?

Je to složité i v kontextu toho, že jsme nejprve narazili na silné Italy a hodně jsme přemýšleli, koho postavit a koho ne. Možná bychom to teď zpětně udělali úplně jinak, ale je to za námi. S Albánií si chceme napravit reputaci, i když soupeře vůbec nechci zlehčovat, mají hráče z italské nebo švýcarské ligy, takže nás určitě nečeká jednoduchý zápas. Chceme předvést lepší výkon.

Mimochodem, očekáváte podobný duel, jako bude ten první na Euru se Skotskem?

Mohl by být, ale zrovna Skoty, se kterými jsme v poslední době dvakrát hráli, máme relativně načtené. Třeba rozestavením a stylem bude Albánie podobné mužstvo. My se hlavně chceme vrátit k vysokém presinku, aktivní hře, s kterou jsme slavili úspěch proti Anglii či Belgii, v Itálii se nám to nedařilo, ztráceli jsme balony, nebylo to dobré. Ale věřím, že tentokrát to bude už mnohem mnohem lepší.