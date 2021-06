Záložní plán padá, Čelůstka i Kalas jsou fit. Kdo by měl proti Albánii hrát?

V posledních dnech fanoušci fotbalové reprezentace řešili, koho trenér Šilhavý dodatečně povolá za Čelůstku s Kalasem, kteří měli zdravotní potíže.

Kalas nebyl nominován na páteční přípravu v Itálii (0:4). Čelůstka odstoupil po prvním poločase. Oba trápily svalové partie v oblasti kolene.

Podrobná vyšetření ukázala, že oba střední obránci o Euro nepřijdou a manažer Libor Sionko s trenérem Šilhavým nemusí z dovolených svolávat náhradníky. Na pozice středních obránců to byli Hejda, Stronati, Simič a Břečka.

„Jsme rádi, že jsou kluci zdraví, že můžou hrát, že zůstávají v týmu,“ poznamenal obránce Jan Bořil.

Do úvodního českého vystoupení na šampionátu zbývá týden, příští pondělí se národní mužstvo představí v Glasgow proti Skotsku. Do té doby může kouč v oficiální nominaci udělat změny právě z důvodů zranění či nemoci. Zatím to nutné není.

V pořádku je i Adam Hložek, který kvůli svalovému zranění neabsolvoval většinu tréninků na kempu v Itálii.

„Už s námi normálně trénuje. Pokud se nestane nic mimořádného, pokud za námi nepřijde, že to nejde, tak na Albánii je připravený,“ řekl kouč Šilhavý.

ONLINE: Česko - Albánie úterý 20.15 na Letné

Teď může s čistou hlavu řešit, jakou sestavu vyšle do úterního duelu proti Albánii, výkop je od 20.15 na pražské Letné.

Páteční utkání v Boloni se fotbalistům vůbec nepovedlo, až na Součka či Schicka nastoupili ti, se kterými se počítá do základní sestavy.

„Proti zápasu v Itálii uděláme čtyři změny,“ prohlásil Šilhavý.

Jedna se jistě bude týkat pozici brankáře.

Pozice jedničky pro šampionát je dál otevřená. Přiblíží se jí Tomáš Vaclík, který bude chytat proti Albánii? V Itálii se mezi tyče postavil Jiří Pavlenka a inkasoval čtyři branky.

Stabilní obránci nepřesvědčili, ale je krajně nepravděpodobné, že by proti Albánii kouč zadní řadu zásadně změnil. Defenzivu je zapotřebí především stabilizovat.

Nebo byste zkusili Kadeřábka, Zimu či Matějů místo Coufala, Čelůstky a Bořila? Pokud bude po zdravotních peripetiích připraven, dostane prostor Kalas.

Do základní sestavy se jistě vrátí středopolař Souček, který hrál v Itálii až druhou půli místo Baráka. S ním od začátku nastoupili Král s Daridou. K dispozici jsou do středu pole ještě Sadílek a Holeš, který by proti Albánii mohl dostat větší prostor, případně Ševčík.

Na místa křídelních hráčů může kouč vybírat mezi Janktem, Masopustem, Ševčíkem a Peškem, který jako jediný z krajních záložníků do utkání v Boloni nezasáhl. Vypomoci může i Vydra, který však celou sezonu v Burnley odehrál na hrotu.

Proti Albánii se očekává, že v základní sestavě bude Schick, v Itálii šel do hry až po přestávce místo Krmenčíka. Pokud mu to zdravotní stav dovolí, šanci by v průběhu utkání mohl dostat Hložek, v týmu je také další útočník Pekhart.