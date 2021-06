Mládí vpřed. Čtenáři chtějí vidět Hložka a Zimu, v obraně má hrát i Kalas

Českým fotbalistům páteční přípravný duel v Boloni vůbec nevyšel, prohra 0:4 byla nejvyšší za poslední dva roky.



„Na Italech bylo vidět, že jsou vyladění, týden spolu trénovali, hráli zápas, čekali na nás a byli mnohem lépe připravení,“ uznal kouč Jaroslav Šilhavý. „Věřím tomu, že kluci hodnocení duelu pochopili, že nám ta facka do dalších bojů pomůže.“

Jak jste hlasovali Sestava čtenářů na přípravné utkání proti Albánii Vaclík - Coufal, Kalas, Zima, Bořil - Hložek, Souček, Darida, Král, Jankto - Schick

Napravit si reputaci Češi chtějí už v úterý večer na Letné, kde ve 20.15 nastoupí v dalším přípravném duelu proti Albánii. V pondělí už je čeká úvodní zápas evropského šampionátu proti Skotsku.



Česko vs. Albánie Online reportáž v úterý ve 20:15

„Počítáme s tím, že v úvodu zápasu uděláme čtyři změny a v průběhu, vzhledem k tomu, že můžeme vystřídat šestkrát, bychom rádi viděli všechny ostatní,“ řekl Šilhavý.

Potvrdil, že do brány tentokrát pošle Tomáše Vaclíka, což koresponduje i s přáním čtenářů iDNES.cz a fotbalových fanoušků. Ti by chtěli vidět obranu ve složení Coufal, Kalas, Zima a Bořil.

Na pravý kraj zálohy by postavili Hložka, doleva Jankta a do středu silný trojlístek Souček, Král, Darida. V útoku by měl dle výsledků tradiční ankety nastoupit Schick.