V Itálii jsme měli těžké nohy, přiznal Bořil. Teď to, doufám, bude jiné

Po pátečním debaklu 0:4 si národní mužstvo potřebuje zvednout náladu.

Za týden nastoupí v Glasgow proti Skotsku ve svém úvodním duelu na mistrovství Evropy a domácí generálka s Albánií se jeví jako ideální příležitost ke zlepšení atmosféry, k nácviku akcí, k pilování taktických pokynů...

Česko - Albánie utkání budeme v úterý od 20.15 sledovat ONLINE

„Proti Itálii se nám nic nepodařilo, žádné kombinace, ztráceli jsme balony, snad to tentokrát bude jiné,“ přál by si Bořil. „Jde o to, abychom zvládali taktiku, vyzkoušíme si spoustu věcí. Hlavní bude hrát s balonem, ne běhat bez něj.“



Co jste si odnesli z videorozboru zápasu v Itálii? Jak jste na tom po soustředění fyzicky?

Koukali jsme na video, rozebrali jsme si to, víme, že jsme všichni hráli špatně. Myslím, že nejen já, ale všichni kluci říkali, že jsme měli těžký nohy. Hráli jsme bez balonu. Když jsme ho měli, tak jsme ho lacino odevzdali a běhat bez něj je složité... Proti Albánii to, doufám, bude o něčem jiném.

Proti Itálii bylo jedním z problémů, že jste hráli moc roztažení. Pracovali jste na tom?

Je to tak. Byli jsme roztažení, nekomunikovali jsme, bylo to špatný. Vyhodnotili jsme si to, musíme to zlepšit. Komunikace je nejvíc, chyběla nám dost, vázlo to, proto jsme byli roztažení, protože nikdo nikomu nic neřekl. Doufám, že to tentokrát bude lepší.

Vraťme se k té kondici, cítíte se v pohodě, nebo byste si místo přípravného střetnutí spíš odpočinul, nabral síly?

Já mám rád, když jsem v zátěži, mám rád, když hraju často. Cítím se dobře. Proti Itálii to nebylo ono, to je jasné, teď to bude jiné. Trénoval jsem pět dní před přípravou v Boloni, předtím jsem měl deset dní volno, možná se to na tom nějak podepsalo.

Jakých těch deset dnů volna bylo? Zvládl jste si odpočinout, když jste věděl, že pak sezona pokračuje Eurem?

Bylo to specifické, něco takového jsem zažil poprvé. Mělo to svá pro i proti. Trochu jsem si fyzicky i psychicky odpočinul, ale zároveň jsem se do reprezentace hrozně těšil. Teď už se snad v přípravě s Albánií nachystáme na Euro a chceme na něm udělat nějaký úspěch.