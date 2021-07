Fousek děkoval Šilhavému i hráčům. Další cíl? Mistrovství světa

Na hodnotící tiskové konferenci po evropském šampionátu, které se zúčastnili i trenér Jaroslav Šilhavý a manažer národního týmu Libor Sionko, především děkoval.

„Za výbornou reprezentaci, za výkony, za šíření slávy českého fotbalu v mezinárodním prostředí,“ uvedl Fousek. „Už jen samotná účast na šampionátu v konkurenci pětapadesáti evropských svazů je úspěch, byť by to mělo být naší ambicí. My jsme však navázali nejprve postupem ze skupiny a pak až do čtvrtfinále. Prestiži a reputaci našeho fotbalu to prospělo.“

Ale?

Chtěl bych jen zdůraznit, že kvůli úspěchu rozhodně nezapomínáme na problémy českého fotbalu a dál se budeme věnovat reformám, jak to máme v plánu. A další cíl pro reprezentaci? Postup na mistrovství světa.

Co uděláte s penězi, které národní tým na šampionátu vydělal? Mělo by to být v přepočtu zhruba 378 milionů korun.

Peněz může být vždycky víc, ale vážně: klíč byl daný už před Eurem, necháme si předložit vyúčtování a po jeho zhodnocení vás se vším podrobně seznámíme.

Už jste od UEFA dostali kompenzaci za přesun tréninkového kempu z Edinburghu do Prahy?

Jednání stále probíhají, od UEFA však máme příslib, takže se neobávám toho, že v tomto ohledu došlo k nějakým změnám. Je to otázka vyčíslení nákladů. Cestování a rozdílnost podmínek pro jednotlivé týmy byly obecně během turnaje hojně diskutované, já bych chtěl pouze ocenit, jak k tomu přistoupil náš tým, všichni, hráči i ostatní, ukázali charakter a tuto nevýhodu dokázali proměnit ve výhodu.

Nový trenér jedenadvacítky? Brzy „Jednání probíhají, ale zatím není čas na zveřejnění jména. Budeme však lpět na tom, aby komunikace mezi áčkem a jednadvacítkou fungovala, jak se patří,“ uvedl Petr Fousek, předseda asociace.

Jak vlastně UEFA vnímá kritiku turnaje, který je jakýmsi dědictvím bývalého předsedy Michela Platiniho?

Je třeba si uvědomit, že finálový turnaj Eura se plánuje šest až osm let dopředu. Nebylo v silách Evropské fotbalové unie koncept měnit. Než přišla pandemie, formát byl chápán jako osvěžující, měla to být oslava šedesátého výročí od prvního turnaje, covid ale všechno zhoršil. Nyní se UEFA opět vrací k tradičnímu šampionátu, který hostí jedna nebo dvě země, v roce 2024 se bude hrát v Německu a já nepředpokládám, že by se v blízké nebo daleké budoucnosti opakovalo něco podobného jako letos.

Což asi ocení zejména fanoušci.

Ano, i fanouškům a partnerům bych chtěl poděkovat za přízeň a zároveň se jim trochu omluvit, že tenhle formát šampionátu nebyl úplně podle jejich představ – snad jen s výjimkou Budapešti. A moje poděkování patří také Vláďovi Daridovi, který reprezentační kariéru ukončil; určitě však ještě najdeme příležitost se s ním rozloučit oficiálně.