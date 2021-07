Z Nudle na tři Eura. Jak se ze zelenáče Daridy stal lídr reprezentace

„Kopal jsem o zeď levou, pravou, šajtlí, z voleje, s falší. Zpracování je pak pokaždé jiné. A zeď vám odpoví vždycky správně. Jak kopnete, tak se vám balon vrátí,“ vyprávěl těsně před mistrovstvím Evropy, na kterém si zahrál čtvrtfinále.

Pak to típnul. V kabině, po porážce s Dánskem (1:2), si vzal slovo a rozloučil se.

Loučení s kapitánem Darida po Euru v reprezentaci končí. Byla to čest, řekl

Zrovna on se bude těžko nahrazovat, byť si můžete říkat, jak silný mají Češi střed pole.

Dříč Souček je elitou anglické ligy, k tomu levonohý šikula Barák, univerzál Holeš, pracovitý vlasáč Král, jistě se uzdraví slávistická kometa Provod. Jestli se v národním týmu někde tlačí konkurence, pak je to na pozici středního záložníka. Možná i to Daridu přesvědčilo, aby se vzdal reprezentace i její kapitánské pásky.

Ovšem spíš za tím rozhodnutím hledejte stesk po rodině. Synkovi Andreasovi jsou dva roky. „V této bundesligové a reprezentační sezoně jsem strávil na zápasech a soustředěních 140 dní mimo domov. Teď už chci mnohem víc času trávit s rodinou a s malým synem,“ naťukal obětavý fotbalista na Instagram, aniž by to veřejnost předem tušila.

Blízcí snad, fanoušci určitě ne. Darida nebyl nejstarší ve výběru trenéra Šilhavého. Ročník 1990. Starší jsou gólman Vaclík nebo stoper Čelůstka. Věkově téměř nastejno je Bořil, Kadeřábek, Koubek, Vydra, Coufal i další. Jenže rodina (a bundesligové účinkování v Hertě Berlín) dostala přednost.

Když měl plzeňský patriot před turnajem promluvit pro magazín xFootball, rozpovídal se, jaké to bylo tenkrát poprvé. Jak se těší na třetí Euro v kariéře. Jak se z benjamínka stal reprezentačním mazákem. Jak na jaře s Hertou málem sestoupil.

Bylo mu jedenadvacet, když ho trenér Michal Bílek pozval do Rakouska na soustředění před šampionátem 2012.

Darida, který v Plzni ze dne na den nahradil odcházejícího Petra Jiráčka, byl vyždímaný po famózním jarním představení. Začal hrát vedle matadora Pavla Horvátha a hned při premiéře v základní sestavě se trefil v poháru proti Schalke.

Byť rozjetá Plzeň nakonec nezískala titul, státní trenér povolal Daridu do přípravy: „Po sezoně jsem vypnul. Ten den, kdy se mi trenér snažil dovolat, se ve mně nahromadila taková únava, že jsem si šel po obědě zdřímnout. A dokonce jsem si poprvé v životě vypnul vyzvánění, aby mě nikdo nerušil. Měl jsem objednanou dovolenou. Těšil jsem se, jak vypadnu do Londýna a uvidím to město jako turista. Vykašlu se na stadiony, ale projdu se kolem Temže, vyfotím Big Ben, kouknu na Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí.“

Po polední siestě spatřil na displeji desítky nepřijatých hovorů a blahopřejných zpráv: „Vláďo, ty vole, už nechrň, jedeš na soustředění nároďáku.“ Jak rád tu dovolenou zrušil!

Ještě neměl Euro jisté, musel obstát v přípravě proti Izraeli. Po pětadvaceti minutách, které dostal k dispozici, trenér Bílek pronesl: „Ten kluk mi vážně zamotal hlavu.“

Moc se to neví, ale pak si Bílek zavolal zelenáče na pokoj. Darida se zvedl z postele, zavřel za sebou dveře a celou cestu přemýšlel, co se stane: Kam pojedu? Domů do Plzně, nebo na Euro do Polska?

„Trvalo to celou věčnost, než jsem se prošoural hotelovou chodbou a zaťukal. Trenér seděl za stolem, já se posadil proti a uslyšel: Sledovali jsme tě celé jaro, věříme, že to zvládneš, pojedeš s námi.“

Vladimír Darida na Euru 2012 ve čtvrtfinále s Portugalskem.

Ve skupině nic, ale ve čtvrtfinále si zahrál šedesát minut proti Portugalcům a Cristianu Ronaldovi.

Pro časopis xFootball se po devíti letech svěřil: „Normálně jsem si šel dáchnout po obědě, což bývá před zápasy můj rituál, a neměl jsem problém usnout. V hlavě mi nešrotovalo nic výjimečného. Jen jsem si vzpomněl na tátu, který mi před vyhrocenějšími zápasy v žácích nebo dorostencích říkal krásnou větu: Vláďo, kdo se bojí, sere v síni. Tak jsem se toho držel i na svém prvním mistrovství Evropy. Neměl jsem se proč bát.“

Kus čtvrtfinále zvládl taky o víkendu proti Dánsku. A pak oznámil: „Končím.“

Mimochodem, když Darida kopal za plzeňský dorost, podklouzl na sněhu, zlomil si dva obratle a dlouhé měsíce strávil v sádrovém krunýři.

Maminka Hanka před Eurem vzpomínala: „Vládík pořád mluvil o tom, jak jednou bude hrát za Manchester United, a najednou hrozilo, že skončí na vozíku. Doktoři říkali: Na fotbal ať váš syn rovnou zapomene, bude rád, když to zranění rozchodí. A Vládík: Mami, neboj, v květnu budu hrát. Ležel doma, pohnout se pořádně nemohl. Až po pár týdnech jsem ho vozila na dvě hodinky do školy. Déle sedět nemohl. Poctivějšího pacienta jsem nikdy nezažila a na konci dubna šel na trénink.“

Už před tím, ve třinácti, mu endokrinolog diagnostikoval alergii na lepek. Darida totiž vůbec nerostl, byl nejmenší ze všech, něco bylo špatně. Až bezlepková dieta pomohla.

Nakonec to skončilo tak, že se maminka naučila vařit bez obilovin, junior se vytáhl, s Plzní dvakrát vyhrál českou ligu a stal se Fotbalistou roku 2017. V reprezentaci po něm zůstalo 76 zápasů, 8 gólů, stovky vyhraných soubojů a ještě daleko víc odsprintovaných kilometrů.

Nerozmyslí si to ještě?