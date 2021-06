Vydra po skvělém jaru cítí šanci: Udělám vše, abych kouče přesvědčil

Poměrně zásadně, byť devětadvacetiletý forvard upozornil, že na hlubší debaty s koučem Jaroslavem Šilhavým ještě čas nenazrál.

Ostatně národní mužstvo je na kempu v Jižním Tyrolsku teprve od pondělí, Euro začíná „až“ 11. června...

Vydra o změně pobytu během šampionátu „Byl bych radši, kdybychom byli na basecampu ve Skotsku, ale chápu, že nikdo nechce riskovat nakaženého a následné umístění celého týmu do karantény. Přelety budou komplikovanější, ale popereme se s tím a uděláme maximum pro to, aby to na nás nemělo velký vliv.“

„Na tohle téma je ještě brzy, zatím jsme se nebavili,“ líčil Vydra. „Uvidíme. Každý chce hrát, ale zásadní je chemie týmu. Aby se vyhrávalo. Důležitý je tým, ne já.“

Vydra si uvědomuje, že v konkurenci Patrika Schicka nebude snadné prosadit se na hrotu útoku, což je pozice, kterou v klubu zastává. V reprezentaci nicméně naskakoval i z křídla, to pro něj může být cesta.

Nespornou výhodou pro něj je rozehranost. Na srazy dříve létal i jako méně vytížený hráč, na podzim třeba po čtyřech a půl letech za Česko skóroval a nedlouho poté byl zjevně zaskočený, když Burnley, v němž neměl pevnou pozici, využilo opce v kontraktu a prodloužilo jej.

„Frustrující,“ poznamenal otevřeně loni v listopadu Vydrův agent Ondrej Chovanec, který pro svého odstrčeného klienta hledal uplatnění jinde.



Jak se záhy role českého fotbalisty v Anglii otočila!

Bude pokračovat v Burnley? Vydra o své budoucnosti „Není to na pořadu dne, nebudu se zabývat klubovými věcmi. Maximálně se soustředím na reprezentaci, to je úkol číslo jedna. Co bude po Euru, budu řešit po Euru.“

„Všichni víte, že za poslední půlrok to v Burnley bylo o něčem jiném, nastupoval jsem v základní sestavě, chodil jsem do hry často i z lavičky, to mi rozhodně pomohlo,“ uvedl Vydra.



Než dostal posledního ledna po čtyřech měsících šanci v základní sestavě, odehrál v Premier League jen 109 minut. Od duelu s Chelsea naskakoval pravidelně, přidal i tři góly a dvě asistence.

To vše ve 28 zápasech, v předchozích ročnících odehrál třináct a devatenáct duelů.

Jeho třetí sezona v Burnley byla zkrátka nejlepší, bez debat.



„Je trochu smůla, že mi tam nepadlo víc gólů, šance jsem měl... Doufejme, že jsem si to schoval na Euro,“ prohlásil Vydra, který už vyhlíží páteční přípravný duel s Itálií v Boloni.



„Důležité bude, aby se nikdo nezranil,“ upozornil. „Chceme se dobře naladit na Euro, chceme, aby byla dobrá atmosféra, aby to herně vypadalo skvěle, pak na to navázat. Vezmeme to zostra a uvidíme.“



Po kempu v horském středisku Valles se reprezentace přesune do Česka, kde se v úterý na pražské Letné střetne v generálce s Albánií.

„Zápasy s Itálií a s Albánií budou zkouškou, kdo si z klubu přivezl největší formu. Je možné, že se v nich rozhodne, kdo bude na šampionátu hrát a kdo ne. Jsem připravený a udělám maximum pro to, abych trenéra přesvědčil,“ dodal.