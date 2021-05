Mám rád hory, to se hned trénuje líp, říká Kadeřábek. Fotbalisté začali kemp

Pobyt v horském středisku Valles, dvě nádherná hřiště pár kroků od hotelu Silena, kolem kopce, které jsou vysoké před dva a půl tisíce metrů.

„Prostředí je krásné. Po takové náročné cestě vám ten den hned zpříjemní,“ říká krajní obránce Pavel Kadeřábek. „Já jsem člověk, který má rád hory, výlety, procházky. Když mám kolem sebe přírodu, trénovat se mi bude líp.“

O čem ještě Kadeřábek v dějišti soustředění mluvil?

O páteční přípravě proti Itálii v Boloni. „Těším se moc. Každý takový zápas je svátek. Chceme uspět a ukázat, že i proti špičkovým mužstvům můžeme hrát.“

O změně pobytu během šampionátu. „Je mi to svým způsobem jedno, ale já to vítám, budeme doma. Jediné minus je, že musíme k zápasům do Skotska létat, takže to bude trochu náročné. Ale jinak mi to nevadí.“

O fanoušcích během Eura. „Za každého jsme rádi. S klukama jsme si dělali legraci, že už ani nevíme, jaké je to před fanoušky hrát. Všem nám to pomůže.“

O jeho sezoně v Hoffenheimu. „První polovina sezony byla špatná, byl jsem dlouho zraněný, nehrál, což pro mě nebylo jednoduché. Nikdy jsem tak dlouho nemarodil. Aspoň jsem mohl být víc s rodinou. V druhé polovině sezony jsem už odehrál všechno, bohužel jsme hráli o záchranu a klid jsme měli až dvě kola před koncem. Už jsem zažil lepší roky hlavně z týmového hlediska. Příští rok budeme chtít ukázat, že patříme výš.“