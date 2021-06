Už v pondělí jdou fotbalisté do první bitvy na Euru. Jaká bude sestava?

Jaroslav Šilhavý to (nejspíš) v úterý večer udělal. V utkání proti Albánii (3:1) ho k tomu dohnaly okolnosti. Potřeboval svůj tým naladit.

Pojďme se tedy podívat, kteří muži jsou (nejspíš) ti vyvolení. Alespoň pro pondělní premiéru v Glasgow proti Skotsku, kam Češi odletí ze své pražské bublinové základny.

1 Tomáš Vaclík

Sázka na jistotu, byť on sám po konci tříletého angažmá v Seville teprve nový domov hledá. Po éře legendárního Petra Čecha chytá v reprezentaci zdaleka nejčastěji. Samozřejmě můžete namítnout, že sezonu proseděl mezi náhradníky, na druhou stranu ani konkurent Jiří Pavlenka si nepíská. Sestoupil z německé ligy a naposledy dostal čtyři góly od Italů. Realizační tým vzkázal, že o brankářské jedničce teprve rozhodne. My máme jasno.

5 Vladimír Coufal

Robot na pravé straně obrany. Snad ho nedožene únava z nekonečné sezony v anglickém West Hamu. Jen v Premier League odehrál přes čtyřicet zápasů a někteří angličtí experti ho označili za nejlepší nákup sezony. Jako alternativa je připravený Pavel Kadeřábek.

3 Ondřej Čelůstka

Stoper číslo 1. Pod vládou trenéra Šilhavého stoprocentně. Jasně, ve Spartě neměl bůhvíjakou sezonu, navíc je pokopaný, nicméně při krizi mezi středními obránci má své místo jisté. Proti Albánii se připomněl parádní gólovou hlavičkou.

6 Tomáš Kalas

Očekávaná volba, když plzeňský Brabec klopýtá a mladý slávista Zima teprve chytá rytmus. Generálku Kalas zvládl. I trenérský asistent Jiří Chytrý ve středu přiznal: „Pokud budou zdraví, se stoperskou dvojicí Čelůstka – Kalas do úvodního zápasu počítáme.“ Kalas kope na ostrovech, to se může hodit.

18 Jan Bořil

Je otázka, jestli se k němu dostává oprávněná kritika. Prostě to od Bořila v posledních měsících není ono. Kapitán Slavie potřebuje být svěžejší, chybí podpora do křídla i přesné centry. Nicméně v reprezentaci hraje od předloňského září nepřetržitě, takže se pár hodin před Eurem nedá předpokládat, že by Šilhavý překopal své plány.

21 Alex Král

Generálka nic moc, v úterý byl nepřesný, trochu splašený. Občas se prostě stane, že snaživému vlasáčovi tempo utkání uteče. Ale pozitiva převažují. Jinak by ho přece ze Spartaku Moskva nechtěli koupit do Anglie. A pokud by se trenéři přece jen rozhodli pro jinou variantu, je tu slávista Tomáš Holeš.

15 Tomáš Souček

I kdyby hrál o jedné noze, místo uprostřed zálohy mu patří plným právem. Dokonce si můžete vsadit, že Euro ovládne i jako nejlepší střelec. Cože?! Jako defenzivní štít? Aspoň vidíte, jak je Souček pro českou reprezentaci důležitý.

12 Lukáš Masopust

S Albánií jeden gól plus jedna asistence, čili jasná pozvánka do sestavy. „Takové zápasy jeho pozici posilují,“ pravil asistent Chytrý. Přitom běhavý záložník má hodně kritiků. Někdy zbytečné kazí, není to hračička jako jeho legendární jmenovec.

8 Vladimír Darida

I kdyby neměl špičkovou formu, trenér ho podrží. Nejen kvůli kapitánské pásce nebo naběhaným kilometrům. Darida je mazák, srdcař, dříč i nebezpečný obounohý střelec zpoza šestnáctky. Pro ofenzivní fázi bude připravený Antonín Barák.

14 Jakub Jankto

Levonohá motorka, která by občas potřebovala zklidnit. Proti Albánii měl dvě tutové šance a nic. Ovšem z italské ligy si přivezl spoustu sebevědomí i zkušeností. Od pondělí budou potřeba.

10 Patrik Schick

Nejlepší kanonýr polské ligy Tomáš Pekhart si musí počkat, šanci na Euru určitě dostane. Stejně jako zázračný sparťan Adam Hložek. Ale jediné místo v útoku má pro úvod předplacené někdo jiný.