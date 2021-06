Napětí stoupá, ale turnaj Čechy naplno nepohltí. Týmu by Skotsko prospělo

Obří plechové bedny s dresy, tréninkovým i vycházkovým oblečením, se zdravotním materiálem, s doplňky stravy a nejrůznějšími pomůckami zůstaly v Praze.

Stejně jako hráči, trenéři a celý realizační tým.

Euro začíná už v pátek v Římě, Češi do turnaje vstoupí v pondělí v Glasgow.

Už pět dnů před zápasem proti Skotsku měli být v dějišti turnaje. Takový byl plán.

Ubytovat se v hotelu Marriott na západním kraji Edinburghu. Přejít příjezdovou cestu a zatrénovat si na jednom ze hřišť Oriam centra.

„I v Praze cítíme, že se mistrovství blíží, ale je to prostě jiné. Když tam přiletíte, dýchne to na vás. Všechno vyzdobeno symboly Eura, země tím žije. Ten pocit by byl silnější,“ přemítal Chytrý.

České národní mužstvo, ale i další soupeř ze základní skupiny D Chorvatsko jsou však doma.

Obě výpravy zůstaly, protože je k tomu donutila místní omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Jeden pozitivní hráč či člen realizačního týmu = všichni do karantény. Kdo by pak hrál?

Česko i Chorvatsko tak k zápasům proti Skotsku, Anglii i ke vzájemnému duelu poletí jen na otočku. Během turnaje se připravují doma. A to prostě není ono.

„Ale i tak vnímáme to napětí, vzrušení před velkým turnajem. Kluci vědí, že se to blíží a mají velkou touhu uspět. Ale být na místě a nasát atmosféru by nám určitě pomohlo,“ podotkl český asistent.

Vzhledem k restrikcím by však stejně pravou atmosféru šampionátu mezi zápasy nepoznali a neužili.

Tréninky bez obdivného potlesku vděčných fanoušků, kteří tam nesmí. Žádné procházky městem. Jen život v izolaci, v tzv. bublině.

Do Skotska se národní tým vydá poprvé v sobotu v podvečer, čili dva dny před výkopem, až bude vědět výsledky testů na koronavirus. Nepoletí však do Edinburghu, ale přímo do Glasgow, kde se souboj uskuteční.

K druhému duelu ve skupině proti Chorvatsku vyrazí až den před výkopem - ve čtvrtek 17. června. K poslednímu utkání skupiny proti Anglii do Londýna odcestují Češi v neděli 20. června, hraje se v úterý 22. června.

A podobné to bude v případě, že Češi postoupí do vyřazovací fáze.

„Ten režim cestování kluci znají z kvalifikačních nebo pohárových zápasů, s tím problém nebude,“ poznamenal asistent.

Během Eura budou fotbalisté bydlet v Praze a trénovat na stadionu Evžena Rošického na Strahově, odkud je panoramatický výhled na město.

Serpentinami z hotelu ke stadionu budou vyrážet denně, pokud zrovna nebudou na cestě na ostrovy.

Národní mužstvo má za sebou týdenní kemp v Jižním Tirolsku a dva přípravné zápasy v Itálii (0:4) a doma proti Albánii.

„Dosud jsme se věnovali hlavně defenzivě a různým modifikacím obranných situací, které by mohly nastat včetně standardek,“ poznamenal Chytrý.

„Do startu Eura se zaměříme na všechny aspekty útočné fáze. Na silné věci, které nás zdobily, v nichž jsme byli úspěšní. Výstavba hry, přechodová a finální fáze. Chceme udělat co nejvíc práce proto, abychom byli pro soupeře nebezpeční a měli varianty, z kterých bychom mohli udeřit.“