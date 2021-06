Už máme odpovědi. Šilhavého asistent k sestavě na šampionát, řeší se gólman

Ano, proti Albánii nastoupili s největší pravděpodobností ti, s nimiž hlavní kouč Jaroslav Šilhavý počítá do základní sestavy pro pondělní úvodní zápas na mistrovství Evropy v Glasgow proti Skotsku.

Šilhavého asistent Chytrý o sestavě hovořil s odstupem času po generálce.

„Informace, které nás zajímaly, jsme dostali. Ale pochopte, nemůžu odkrývat karty,“ podotkl Chytrý. „Tam, kde jsme si potřebovali něco ověřit a přesvědčit se, tak ty informace máme.“

Hledal se druhý stoper k Ondřeji Čelůstkovi. Tomáš Kalas, který během předchozího soustředění v Itálii léčil zranění, obstál.

Stoperskou dvojici, která při absenci Ondřeje Kúdely vykazuje u fanoušků jisté známky pochybnosti, po Albánii trenéři chválili.

„Máme radost, jak dobře to zvládli. Aby podali optimální výkony, potřebovali být zdraví. A to už oba jsou. Je to skvělá zpráva,“ řekl Chytrý.

Pro Kalase hraje i fakt, že léta působí na ostrovech. „A ty zkušenosti mu v zápasech se Skotskem a Anglií pomůžou,“ poznamenal Chytrý.

„Ano, stopeři byli pod kritikou. Ale také jejich hra pramenila i ze špatné práce středové řady. Hodně jsme se tomu věnovali při rozborech,“ připomněl Chytrý, že především Král a Darida nejsou v ideální formě.

„Do středu pole máme šest sedm vyrovnaných hráčů, máme tam kvalitní konkurenci a budeme se rozhodovat podle formy, soupeře a utkání,“ podotkl Chytrý.

Přitom právě tři hráči pro střed pole - Souček, Král a Darida - byli dosud nezpochybnitelní.

I proto v nominaci na Euro není Bořek Dočkal, protože by působilo spíš nepatřičně, kdyby nejstarší hráč týmu, mazák a kapitán nenastupoval.

Přednost dostali Holeš, Ševčík, Barák a Sadílek.

Naopak se vyjasnilo na pravém křídle.

Lukáš Masopust výkonem proti Albánii potvrdil, že trenéři vybrali správně. Na první gól krásně přihrál Schickovi, druhý po pěkné akci a šikovném zakončení sám vstřelil.

Plusové body sbírá i za svou práci do defenzivy, ze Slavie je zvyklý i na pozici pravého obránce.

Český záložník Lukáš Masopust se probíjí albánskou obranou v přípravném utkání.

„Právě i z toho důvodu jsme na něj vsadili. Je obrovským přínosem pro tým, je aktivní. Jeho pozici posiluje i spolupráce s Vláďou Coufalem. Jsou na sebe zvyklí ze Slavie. Má vyváženou defenzivu i ofenzivu. To všechno pro něj hraje,“ řekl Chytrý.

Na druhém křídle má místo Jakub Jankto, moc jiných variant k dispozici není. Jakub Pešek, Adam Hložek, případně Matěj Vydra jsou spíš jen záskok.

V průběhu zápasů si Jankto s Masopustem mohou strany měnit, je to taktický prvek v české hře.

„Myslíme si, že je to prospěšné pro oba. Je to varianta, kterou bychom ve hře chtěli mít,“ podotkl Chytrý.

Mužstvu to dává možnosti při řešení útočné fáze, například při zakončení, když si hráč od postranní čáry navede míč do středu pole a střílí svou silnější nohou. Například levák Jankto v březnové kvalifikaci o postup na mistrovství světa proti Walesu měl tři možnosti na zakončení právě z pravé strany.

Zatímco o hráčích v poli mají trenéři jasno, dosud podle svých slov neurčili brankářskou jedničku. Jiří Pavlenka odchytal přípravný duel v Itálii, Tomáš Vaclík byl v bráně proti Albánii.

„Seděli jsme nad tím, udělali jsme si analýzu našich zápasů a Skotska. Budeme z toho vycházet, ale rozhodnutí ještě nepadlo,“ ujistil Chytrý.

Od roku 2002 mělo národní mužstvo na pozici brankáře Petra Čecha, jehož pozice byla čtrnáct let neotřesitelná. Když po mistrovství Evropy 2016 reprezentační kariéru ukončil, nahradil ho Vaclík.

Asi by se na tom nic nezměnilo, kdyby v uplynulé sezoně nebyl ve Seville jen náhradníkem. Navíc s nástupem Šilhavého k národnímu mužstvu v říjnu 2018 se do hry výrazně dostal i Pavlenka.