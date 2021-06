Ukázka sebevědomí a lehkosti to zrovna nebyla. Naladili se Češi správně?

V pátek hrozivá porážka 0:4 v Itálii. To byla rána. Ve úterý se Češi nadřeli na domácí výhru 3:1 nad Albánií. „Chválím kluky za nasazení. Tohle jsme potřebovali,“ ocenil trenér Jaroslav Šilhavý.

Další prostor pro zkoušení nebude, proto lehce mrzí, že generálka neskončila ještě pohodovějším představením. Ano, mělo to být na Letné lepší. Výsledkově i výkonem.

Ale buďme spravedliví: copak někdy nějaký přátelák způsobil, že máte garanci super zápasů na velkém šampionátu? Vzpomeňte si na hokejovou reprezentaci, jak si před pár týdny věřila, když výtečně zvládla sérii utkání před mistrovstvím světa. Z turnaje se znovu vrátila s rozpaky a bez medaile.



Od fotbalistů se medaile nečeká, ale zkusme být pozitivní. Co když? „Jsme rádi, že jsme se dobře naladili,“ řekl stoper Ondřej Čelůstka.

Češi vyhráli, což byla povinnost. Po hodině rozhodla parádní akce, do které se zapojili hvězdní i kritizovaní. Záložník Souček, elita anglické ligy, poslal dlouhý pas dopředu, vytáhlý náhradník Pekhart, král střelců polské ligy, sklepl míč patičkou, kapitán Darida vymyslel vtipnou asistenci a slávista Masopust pálil křížem. „Ale ještě to od nás nebylo úplně ono,“ přiznal Lukáš Masopust.

Doufejme, že národní tým na posun k lepšímu najde dost sil. Víceméně na všech hráčích bez výjimky je znát, že jim koronavirem poznamenaná sezona a nahuštěný program vzala dost sil. Někteří - zvlášť ti, kteří mají v nohách téměř padesátku zápasů - by potřebovali spíš relaxovat. Chybí jim svěžest. Snad proto v rozhodujících chvílích nevolí úplně správná řešení.

Na blond obarvený záložník Jankto pokazil dvě tutovky, ani centry mu nevycházely. Levý bek Bořil párkrát zaváhal směrem dozadu, zdaleka nelétal po lajně tak jako celou sezonu ve Slavii. Coufal na opačné straně defenzivy v nervózním okamžiku (zřejmě nechtěně) žďuchnul do trenéra Albánie, který je v důchodovém věku. Edoardo Reja spadnul k zemi, ovšem české omluvy vzal s nadhledem.



Abychom nezapomněli, dlouho byl nevýrazný taky kapitán Darida. Spolu s Králem ve středu pole zaspal, když Albánci rychle rozehráli standardní situaci na polovině hřiště a útočník Cikalleshi vykouzlil nádhernou ránu, za kterou se brankář Vaclík jen nešťastně ohlédl a zkřivil rty.



A kolikrát Češi zkazili přechod do útoku! „Ne, nebylo to bez chyb,“ pravil kouč Šilhavý. V prvním poločase domácí dotáhli jedinou akci do správného konce: Masopust parádně nacentroval z pravé strany před branku, přímo proti noze Schickovi, který z voleje otevřel skóre. Do té doby průměr, šeď, rozpaky.

Co s tím?

Jaroslav Šilhavý není experimentátor, který by do týmu ostře řízl. Věřte tomu, že pondělní sestava proti Skotsku se nebude moc lišit od té včerejší. Možná vůbec.

V brance zřejmě Euro začne Vaclík, nikoli Pavlenka. Čtyřčlennou defenzivu povede tepaný sparťan Čelůstka (spolu se svalnatým Kalasem). Nedá se čekat risk s mladým slávistou Zimou. Jednak kvůli tomu, že Čelůstka je prostě Šilhavého kůň. A nakonec to byl on, kdo včera před koncem parádně trefil třetí gól po centru náhradníka Peška.

Na hrot útoku si určitě napište Schicka. Jen záložní řada zkoumá pár malých otazníčků. Výborně se jeví slávista Holeš, zřejmě první náhradník. Na šanci bude čekat zázračný a univerzální sparťan Hložek.

A teď už si v kalendáři zaškrtněte pondělí: výkop v 15.00!