Čelůstka po generálce: Neskáčeme do nebes, ale výhra před Eurem je vzpruha

Před ní se řešilo, jestli budou on a jeho parťák Tomáš Kalas v pořádku. Oba měli zdravotní problémy, oba museli na podrobnější vyšetření. Ale ani jednoho zranění dál nelimituje.

V úterý bok po boku odehráli kompletní porci minut při výhře 3:1 nad Albánií a i když sem tam souhra z tribuny na první pohled možná zaskřípala a defenziva českého týmu ne vždy působila stoprocentně jistě, trenér Jaroslav Šilhavý po zápase chválil: „Stopeři byli skvělí, za tím si stojím. Hráli jeden na jednoho a neměli to jednoduché.“

A Čelůstka navíc - jako bonus - v závěru vstřelil třetí český gól: hlavou usměrnil do sítě centr Peška, nově i klubového spoluhráče ze Sparty.

„Po delší době jsem se trefil a udělal si radost,“ usmál se Čelůstka. „Zvlášť tady na Letné mě to těší o to víc, hraje se mi tu dobře.“

Reprezentace každopádně napravila dojem z tuze nepovedené přípravy v Itálii, kde schytala v pátek debakl 0:4, Albánii dala doma tři góly a inkasovala „pouze“ po nechytatelné střele z dálky.

Starosti vzadu však v některých pasážích zápasu měla, ne že ne.

„Neskáčeme do nebes, ale podali jsme mnohem lepší výkon než v Itálii, což je před odjezdem na turnaj vzpruha,“ těší Čelůstku, který v pátek v Boloni odehrál první poločas a od té doby se řešil jeho zdravotní stav.

„Není to však žádné drama,“ ujistil.

„S Tomášem Kalasem jsme to, myslím si, proti Albánii zvládli slušně. Často to bylo z naší strany jeden na jednoho, měli jsme to chvílemi hodně otevřené, ale tak to v některých fázích hrát chceme,“ pokračoval v hodnocení.

„Řekl bych, že nám tohle utkání hodně pomůže. Víme, že jsme v Itálii neměli den, ale teď se máme od čeho odpíchnout a na co navazovat,“ věří Čelůstka.

Euro pro český tým začne pondělním zápasem v Glasgow proti Skotsku, což může být podobně urputný a odhodlaný soupeř jako Albánie.

„Byl to pro nás dobrý test. Albánci ukázali, jak jsou nepříjemní. Třeba zrovna Cikalleshi je výborný útočník se skvělým zakončením. Jeho gól byl neuvěřitelný, vytáhl eso z rukávu,“ ocenil Čelůstka. „Sám jsem proti němu několikrát nastoupil v Turecku,“ vybavil si, než se vrátil ke Skotům: „Možná budou o něco lepší než Albánie, my hlavně musíme být ve správném postavení v defenzivě i v ofenzivě. Věřím, že to s naší kvalitou zvládneme.“