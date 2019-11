Finové krůček od senzace. Mohou se poprvé probít na fotbalový šampionát

„Je těžké to vyjádřit slovy. Máme zkrátka úžasnou příležitost. Hrajeme doma, s Lichtenštejnskem, stadion má být plný. Celá země tím naplno žije,“ řekl reprezentační kapitán Tim Sparv v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Záložník dánského Midtjyllandu působí v národním týmu od roku 2009 a potkal se v něm ještě s finskými legendami - určitě si pamatujete jména jako Sami Hyypiä či Jari Litmanen.

„Jako malý jsem k nim vzhlížel a byla to velká věc, když jsem se s nimi sešel v reprezentaci. Na ně se nedá zapomenout, byla to zlatá generace. Oni, Jussi Jääskeläinen, Antti Niemi, Hannu Tihinen, Mikael Forssell... Všichni čekali, že oni dostanou Finsko na velký turnaj. Bylo to překvapení a pro někoho možná i zklamání, že se jim to nepovedlo,“ vzpomínal dvaatřicetiletý Sparv.

Finové ještě velký šampionát nehráli. V nedávné době byli nejblíž postupu na Euro 2008 - mužstvo, které vedl anglický trenér Roy Hodgson, potřebovalo vyhrát závěrečný duel v Portugalsku, avšak jen remizovalo.

Současný finský výběr, který koučuje Markku Kanerva, těží z výborně organizované defenzivy, ale klíčového hráče má v útoku. Kanonýr Teemu Pukki z anglického Norwiche dal v dosavadních osmi kvalifikačních zápasech sedm z dvanácti finských gólů. Má stejnou bilanci jako portugalská hvězda Cristiano Ronaldo!

„Pukki je naším X faktorem. Víme, že když mu vytvoříme šance, z deseti příležitostí dá devět gólů. Vyrostl ve skutečnou hvězdu,“ uvedl kapitán finského týmu.

Tabulka skupiny J Tým Z V R P S B 1. Itálie 8 8 0 0 25:3 24 2. Finsko 8 5 0 3 12:8 15 3. Bosna a Hercegovina 8 3 1 4 17:14 10 4. Arménie 8 3 1 4 13:15 10 5. Řecko 8 2 2 4 9:13 8 6. Lichtenštejnsko 8 0 2 6 2:25 2

Ten je ve skupině J na druhém místě za Itálií, která už má Euro 2020 jisté. Na třetí Arménii mají Finové dva duely před koncem kvalifikace pětibodový náskok.

„Jsme připravení a zvládneme to. Vyhrajeme,“ prohlásil Pukki.

Pokud by se mu se spoluhráči nepodařilo v pátek zdolat 181. zemi fotbalového žebříčku, budou mít ještě jednu šanci o tři dny později v Řecku.