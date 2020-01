Po Líšni učí trenér Machálek hru na tři obránce i Zbrojovku

Brněnský obránce Pavel Dreksa byl v pátek nejhlasitějším účastníkem utkání v Blansku, kam na hřiště vedoucího celku MSFL přijela druholigová Zbrojovka.

Dreksa podle svého zvyku intenzivně dirigoval obranu kolem sebe, s čímž měl tentokrát víc práce než jindy. Zbrojovka v Blansku nově nastoupila pouze se třemi zadáky místo běžných čtyř, a její hráči si tak zvykali nejen na nové složení, ale i nové rozestavení zadní linie.

„I pro mě je to jiné, také se s tímto systémem sžívám. Kdo kam přesně má jít a tak. Je to čistě o zvyku, a teď máme dva měsíce na to, abychom se nachystali. Jinak jsem hlasitý pořád stejně,“ komentoval změnu Dreksa, nový vůdce brněnské obrany, angažovaný z ligové Karviné.

Blansko - Zbrojovka Brno 2:7 Branky: 5. a 40. Huška - 46. a 56. z penalty Fousek, 50. a 69. Čermák, 54. Kotula, 66. Vintr, 70. Jurásek. Poločas: 2:0. Blansko: Záleský - Sukup (46. Kropáček), Huška, Štrbák, Klusák (60. Feik) - Přerovský (46. Urbančok), Paděra, Tulaydan (46. Bednář) - Žák, Štrombach (46. Padych), Traore (60. Fabuš). Trenér Zbořil. Zbrojovka, 1. poločas: Halouska - Kotula, Dreksa, J. Sedlák - Krška, Čermák, Ševčík, Šumbera, Eismann - Pázler, Přichystal. 2. poločas: Floder - J. Sedlák, Šural, Kotula - Jurásek, Bariš, Čermák (71. Přichystal), Krška, Fousek - Vintr, Pachlopník. Trenér Machálek.

První výsledek? Zbrojovka vyhrála v Blansku 7:2, oba inkasované góly dostala v první půli zblízka po standardní situaci a výskoku domácího dlouhána Jiřího Hušky.

„Nevadilo mi, že jsme inkasovali, protože jsme prostorové bránění hráli poprvé a domácí toho výborně využili. Dalo se očekávat, že budeme mít vzadu problémy,“ pravil bez známek rozladění brněnský trenér Miloslav Machálek.

V prvním poločase dirigoval obranu jeho týmu Dreksa, ve druhém pak Jakub Šural. Oba po stranách měli Jana Sedláka a Juraje Kotulu, jen Machálek tyto dva hráče o přestávce přesunul z jedné strany na druhou.

„Je tam pár chybiček, ale měli jsme dnes ve hře velice mladé hráče, kteří poprvé hráli tento systém a nebyli v prostorech, kde by měli být. Vzadu nám to taky skřípalo, bylo tam málo sebevědomí a málo zodpovědnosti, řekl bych takové té buldočí zarputilosti. Víc v pořádku to bylo ve druhém poločase,“ komentoval obraz hry trenér Zbrojovky.

Během svého působení v Líšni postavil útočný projev mužstva právě na tomto rozestavení a plánuje ho naučit i jednoho z favoritů druhé ligy. Změna přinesla mimo jiné i to, že kapitán Pavel Eismann, dosud levý obránce, pendloval po svém křídle víc vpředu. Stejně jako v předchozím rozestavení se při centrech do pokutového území dostával skoro až k rohovému praporku, ale pak se nemusel rychle vracet až do obrany.

„Mám být připravený na presink obránce soupeře. Musím si dávat pozor na zavírání prostorů, na běhání. Trenér asi bude mít nějaké výhrady, ale hrál jsem to poprvé v životě,“ líčil Eismann.

Hráči do tříčlenné obrany se Machálkovi lépe skládají

Novinku si Zbrojovka před cestou do Blanska vyzkoušela jen na jednom tréninku, víc se hráči věnovali běhání a nabírání kondice. „Budeme na tom ale dál pracovat, tak nám to trenér řekl. Chce, abychom měli zvládnuté dva systémy hry a mohli mezi nimi přepínat,“ podotkl kapitán týmu.

Sukup hrál za Blansko Ve třetí nejvyšší soutěži našel angažmá obránce Ondřej Sukup, kterého během sezony vyřadila z kádru Zbrojovka Brno a v zimě s ním ukončila smlouvu. V pátek proti ní Sukup nastoupil za Blansko. „Nedívám se na to, že se zde hraje třetí liga. Sešel jsem se s panem Mertou (sponzor Blanska) a jeho vize mě zaujala. Rád bych klubu pomohl do druhé ligy a pak se uvidí. Kádr je zde na velmi slušné úrovni,“ řekl k nástupu do vedoucího celku MSFL zkušený 31letý obránce. Proti Zbrojovce odehrál na svém klasickém místě na pravém kraji obrany jeden poločas. „Tři měsíce jsem prakticky netrénoval s míčem, takže kondičně jsem se sice snažil udržovat, ale bude tak dva týdny trvat, než se do toho dostanu,“ uvedl Sukup.

Účinná je podle těch, kteří ji zkusili, především pro ofenzivu. „Jako obránce mám před sebou ne čtyři, ale pět záložníků, a tedy i větší výběr při rozehrávce. A ještě jsou nahoře dva útočníci. Je to běžecky náročnější, hodně se hraje jeden na jednoho. Když je to pořádně sehrané, aby každý věděl kdy, kam a v jaký čas vystoupit, je to pro soupeře hodně nepříjemné,“ tlumočil svoje poznatky Dreksa.

Nástrah tohoto ofenzivně laděného systému si je ale také vědom. „Pokud v prostředku ztratíte balon, prostor za vámi je hodně otevřený a vznikají tam pasti, které soupeř může využít,“ upozornil.

Machálek věří, že dva až tři měsíce by na zvládnutí nového způsobu hry měly stačit. Se Zbrojovkou ho zkoušel jen v části podzimního zápasu na Žižkově a hned v jeho průběhu od něho ustoupil s návratem ke klasickému 4-4-2.

„Je minimum mužstev, která to takhle hrají. Do ofenzivy je to výhoda. Když se spouští presink, je váš tým vepředu ve velkém počtu a je velká pravděpodobnost zisku míče. V obraně je to nebezpečnější, tam se hraje jeden na jednoho. Pokud je systém zvládnutý, je dobrý,“ přidává Eismann.

Zbrojovce se může hodit ještě z jiného důvodu než proto, že ho má trenér Machálek vyzkoušený. Po zranění má dva stopery a další z nich, Jakub Šural, už nasbíral sedm žlutých karet. Jeho absence se tedy na jaře dá očekávat poměrně brzy.

„Máme spíš problém s tím, typologicky poskládat obranu do systému 4-4-2,“ podotkl Machálek věcně.