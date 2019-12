Vaněk vyhlíží zahraniční angažmá, Brno hledá čtyři až pět posil

„Smlouva z hlediska legislativy musí znít do konce sezony, ale dohoda mezi námi, hráčem a jeho agentem byla, že si pomůžeme navzájem na podzim, abychom my využili kvalit hráče a on (Vaněk) získal herní rytmus a mohl přestoupit do zahraničního angažmá. V tuto chvíli si myslím, že hráč do zahraničí směřuje. To s naší dohodou koresponduje,“ potvrdil informaci Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Pro vedení brněnského klubu to znamená návrat k hledání hráče do středu zálohy, což byla pozice, kterou Zbrojovka neměla na začátku sezony vyřešenou a zaplnila ji Vaňkem až během podzimu.

Bývalý reprezentant jí výrazně pomohl, vedle čtyř gólů rozdal i pět gólových přihrávek. Když byl v zápase na Žižkově indisponován zraněním, které utrpěl mimo trávník, a nepodal obvyklý výkon, na hře Zbrojovky to bylo hned poznat. Prohrála 0:1.

„Ondra Vaněk je pro mě na tuto soutěž nadstandardní hráč, co se týká jeho fotbalových schopností,“ řekl trenér Miloslav Machálek. „Jsem velice rád, že nám v některých utkáních pomohl, nadstandardně se předvedl zejména v utkání s Prostějovem, nicméně momentálně je zde ukončení spolupráce a dál se možná bude jednat,“ podotkl trenér Zbrojovky.

Podle informace MF DNES má Vaněk (potažmo jeho agent) na stole nabídku z Německa, před příchodem do Brna o jeho služby usiloval klub z Francie.

Radost brněnských fotbalistů.

Tehdy Zbrojovka pomyslný závod o brněnského odchovance vyhrála. Těžko odhadovat, jestli by se do podobného licitování pustila po zimní pauze znovu. „Opakuji, že Ondra je nadstandardní hráč. Já mám ale představu o trochu větší pracovitosti. V tomto směru by Ondra musel přidat,“ řekl Machálek na adresu bývalého reprezentanta.

Nové tváře láká z velké části z Líšně, svého bývalého působiště. Odtud má Zbrojovka zájem o trio Adrián Čermák, Jan Hladík a Jan Hlavica.

Přípravné zápasy Zbrojovky 10. ledna Blansko – Brno

18. ledna Dunajská Streda – Brno

19. ledna Nitra – Brno

22. ledna Brno – Skalica (ve Vyškově)

25. ledna Brno – Baník Ostrava (Malta)

27. a 29. ledna zápasy na Maltě, Tipsport liga

8. února Trenčín – Brno

15. února Brno – Podbrezová (v Líšni)

19. února Petržalka – Brno

22. února Vyškov – Brno

28. února Brno – Pardubice

„Přípravu kádru nám komplikují zranění dvou hráčů. Po operaci kolene jsou Lukáš Kryštůfek a Jakub Černík,“ upozornil Machálek. K tomu není jisté, jestli se podaří prodloužit hostování Michala Šmída z Bohemians Praha, končící se závěrem podzimu. „To je na dohodě klubů, my zájem máme,“ řekl Machálek. Zájem o návrat svého hráče však mají údajně i Bohemians.

Kombinace zranění a vypršení hostování tedy Zbrojovce velí vedle hledání do středu zálohy „přitlačit“ také na obsazení pozice stopera.

Tím by mohl být Hlavica, do zálohy by se Machálkovi hodili Čermák a Hladík. „V Líšni jsem prožil velice hezkou kariéru a nerad bych ji oslaboval, ale je faktem, že o tyto hráče zájem je. Bylo by nešťastné, kdyby opouštěli tento region. Jednáme se dvěma až třemi hráči z Líšně, aniž bychom jí chtěli kádr rozbít. Zároveň se poohlížíme i po hráčích z jiných klubů. Celkově mám představu, že by nás mohlo doplnit čtyři až pět hráčů,“ konkretizoval Machálek.

Novinkou je snaha Zbrojovky ponechat v Líšni na hostování útočníka Martina Zikla. Mládežnický reprezentant počítal s tím, že se v zimě vrátí do Králova Pole, může to ale dopadnout jinak.

„Ziki hrál za Líšeň, je to otázka jednání. Naše představa a doporučení je, aby tam i pokračoval. Měl by tam mít možnost většího herního uplatnění,“ navrhl Machálek.