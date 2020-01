V létě nechtěný, v zimě vítaný. Čermák začíná na druhý pokus v Brně

Přestože tento kontakt po týdnu testování a odehrání necelého jednoho přípravného zápasu skončil bez dohody a Čermák místo ve Zbrojovce nedostal, skočil po druhé šanci.

„Neváhal jsem ani sekundu. Zbrojovka je velký klub. Řekl jsem hned jako první slovo, že ano, mám zájem sem jít,“ hlásil 26letý rodák ze slovenských Malacek včera před začátkem přípravy ve svém novém klubu.

Jeho příchod z Líšně se vlekl, jednalo se o něm několik týdnů a definitivně dopadl až minulý týden. Ve skutečnosti ale příběh začal už v létě před touto sezonou.

Čermáka, působícího na jaře v druholigovém Táborsku, si Zbrojovka vzala na přelomu června a července na test a na jeden zápas. „Adrián má potenciál, ale během týdne ani tady v zápase mi neukázal, že by byl lepší než naši hráči. Neviděli jsme to, co jsme očekávali, zkouška je uzavřená,“ hodnotil testovaného hráče z Táborska tehdejší brněnský trenér Pavel Šustr.

Po šesti měsících je situace opačná a Čermák přichází do Zbrojovky už jako posila – bez zkušební lhůty.

„Já jsem určitě pořád ten stejný hráč jako před půl rokem, jen se možná cítím trochu lépe díky tomu, že se nám v Líšni dařilo, i moje individuální výkony byly dobré,“ uvažoval slovenský záložník.

V Líšni se vypracoval pod trenérem Miloslavem Machálkem, takže se Zbrojovkou nejde do nejistoty. „Já bych ale asi kývl, i kdyby tady pan Machálek nebyl,“ pravil včera. „Minulé léto neřeším. Vím, že ten týden, co jsem ve Zbrojovce byl, nebyl z mé strany vydařený. Trochu mě to mrzelo, ale jsem rád za šanci zkusit to znovu,“ řekl pevným hlasem.

Jednání o přestupu se táhla

Ještě před předchozí nevydařenou zkouškou se o Čermáka zajímal Hradec Králové, konkurent Zbrojovky ve hře o postup. Čermák zvažoval i angažmá na Slovensku ve Zlatých Moravcích, nakonec skončil v Líšni jako jeden z minima jejích profesionálních fotbalistů při vstupu do druhé ligy.

„Nevěděl jsem, co od toho čekat, ale pomohlo mi to. Loni v přípravě jsem neměl svoji kvalitu, nebyl jsem ve formě, možná i následkem více než měsíční pauzy. Neukázal jsem všechno, co umím, co mám v sobě,“ přiznává zpětně.

I Tomáš Požár, manažer Zbrojovky, s odstupem času připouští: „Zkouška hráče ukáže v nějakém světle. Ne vždy odpovídá úrovni, jakou hráč má. Tenkrát jsme se rozhodli dát Adriánovi prostor, aby se rozvíjel jinde, a ono se to povedlo. Navíc ho vedl trenér, který ho díky tomu teď zná,“ připomněl Požár práci kouče Machálka. „Adriánův posun je přirozený,“ míní manažer.

Pouze s tím zádrhelem, že zatímco před půl rokem mohla mít Zbrojovka posilu bez průtahů hned, v zimě o ní musela sáhodlouze jednat. Ještě uprostřed minulého týdne se sice vědělo, že Čermák do Zbrojovky zřejmě půjde, ale nevědělo se kdy.

„Bylo to dlouhé, ale stejně jsem si potřeboval oddechnout. Dlouho jsem trénoval individuálně, byl jsem i na dovolené s přítelkyní, to mi pomohlo a teď jsem připravený,“ pochvaloval si, navlečený už v novém tréninkovém oblečení s logem Zbrojovky a číslem 20 na bundě.

Dvanáctku, kterou nosil v Líšni, mít nebude určitě, protože číslo 12 v sadě dresů Zbrojovky není; patří symbolicky fanouškům coby „dvanáctému hráči“.

Čermák víc řeší to, aby se dostal co nejdřív do sestavy Machálkova mužstva. „Důležité je aklimatizovat se co nejdřív, abych se dostal do základní sestavy, hrál stabilně a pomohl dobrými výkony k postupu do první ligy,“ plánuje si.