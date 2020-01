Fotbalové Brno kvůli zraněním točí úzký kádr. Posily? Po Maltě se uvidí

Zbrojovku totiž trápí zranění, která jí neumožňují sestavu patřičně obměňovat. Pět zápasů během deseti dnů odehrála na šestnáct základních hráčů, tedy jen o málo více než běžně v sezoně. Únava se kvůli tomu zákonitě kumuluje.

„Vyjádříme se po příletu z Malty, poté, až kluky uvidíme ve třech zdejších zápasech všechny. Pak to vyhodnotíme,“ řekl Machálek.

Peter Štepanovský a Antonín Růsek sice na Maltě jsou, ale kvůli doléčování zranění ještě do hry nezasáhli, další tři kandidáti sestavy - Jan Pázler, Lukáš Kryštůfek a Jakub Černín - zůstali doma.

Citlivá je situace zejména v obraně. Černín by měl příští týden teprve začít trénovat s béčkem, u Kryštůfka se návrat čeká koncem února. Zadáků je málo. „Naši obránci kvůli absencím hrají pořád skoro celé zápasy a to je cesta do pekel. To jdete hodně naproti případným zraněním, s tím mám obavy u Pavla Dreksy. Tam budeme opatrní,“ uvedl kouč.

Nejvytíženější hráči Brna Nejvíc zvládl Kotula, jedenáct mužů hrálo vše Juraj Kotula 495 min.

Adrián Čermák 476 min.

Jan Sedlák 472 min.

Adam Fousek 367 min.

David Krška 362 min.

Pavel Dreksa 360 min.

Ondřej Pachlopník 360 min.

Jakub Přichystal 347 min. Pozn.: Jedenáct hráčů Zbrojovky - vedle jmenovaných ještě Šimon Šumbera, Marek Vintr a David Jurásek - zasáhlo do všech šesti dosavadních zápasů týmu v přípravě.



Železným mužem mužstva je Juraj Kotula, který až na jeden poločas odehrál dosavadní přípravu kompletní. Jakub Šural zvládl oba zápasy proti ligovým soupeřům na Maltě celé, Pavel Dreksa dostal jeden a půl zápasu, Damián Bariš to samé.

„Už to samozřejmě v nohou pociťujeme, ale od toho tady jsme, abychom hráli fotbal, abychom hráli zápasy, těžké zápasy, hodně zápasů. Není to sranda při těch zraněních, ale máme dobrou regeneraci, trenéři dělají všechno pro to, abychom byli připravení, a my musíme bojovat,“ shrnul stav věcí Kotula.

Hned jedenáct hráčů Zbrojovky zasáhlo do všech šesti přípravných zápasů, což je nezvykle vysoké číslo. „Je to příprava, takže by to mělo být náročné,“ připomněl jeden z nich, útočník Jakub Přichystal. „Nohy ale v druhých poločasech bolí, zatížení je velké. Každý to na sobě cítí, protože zápasů je v krátkém čase dost. Taky je to o hlavě. Musí se zabrat, říct si, že to ještě jde, a makat co nejvíc,“ popsal.

I v únavě dokážou držet krok s ligou

Zápasové galeje přicházejí pro Zbrojovku v době, kdy by zřejmě ještě pumpovala do hráčů kondici. To ale v režimu, kdy nejdelší pauza mezi hraním představuje dva volné dny, nejde. K tomuto programu přispělo právě i soustředění, kam na Tipsport Malta Cup brněnský tým dostal coby vítěz loňského ročníku pozvánku.

Pět hráčů, s nimiž by mohl počítat do základní rotace, má trenér Miloslav Machálek v Brně zraněných.

„Kondice se dělá herním vytížením, my chceme hrát extrémně náročný fotbal. Na honění kondice v tréninku není čas ani prostor,“ uvedl Machálek. Tréninky na Maltě sice hráčům proložil třeba na jedno odpoledne procházkou po městě, to ale neznamená, že by svoje svěřence šetřil.

„Vyháním jim únavu z hlavy. V neděli byl trénink velice intenzivní, abychom vytloukli klín klínem, a v pondělí (proti Mladé Boleslavi) nebylo patrné, že bychom byli v totální únavě. Snažili jsme se ale šetřit starší a zkušenější hráče, aby toho neměli tolik,“ přiblížil.

V tomto trendu bude pokračovat i ve zbytku soustředění. Proti Balzanu sestavu namíchá co nejvíc tak, aby nejvytíženější muži na trávník nemuseli. „Fyziologie je zajímavá věda. Musíme reagovat na zatížení jednotlivců, jejich zdravotní stav a porci práce, kterou odvedli. V úterý máme jeden trénink, na němž dostanou zabrat ti, kteří neodehráli tolik minut, a ty si i chystáme na čtvrtek,“ vysvětlil.

Od pátku už program naopak vražedný nebude; Zbrojovku čekají zápasy jednou za týden s jedinou vloženou středou až do startu druhé ligy v neděli 8. března.

V Brně se zároveň bude nejen dál čekat na rozhodnutí Ondřeje Vaňka, zda Zbrojovce pomůže i v jarních bojích, ale taky na uzdravování marodů. K nim se na Maltě zařadil i brankář Jiří Floder, který se zranil při jednom ze zákroků během semifinále turnaje proti Baníku Ostrava, naražení zad by ho ale nemělo omezovat na delší dobu.

Pro brněnskou partu je při těchto komplikacích o to cennější, že s ligovými protivníky na Maltě dokázala držet krok a vytvářet si dostatek šancí na to, aby mohla pomýšlet na výhry. Baník porazila 3:2, s Boleslaví remizovala 1:1 a prohrála na penalty, ale při lepší koncovce mohla zvítězit taky. Až do úplného závěru si dokázala vytvořit přečíslení, vedená hlavně střídajícím Markem Vintrem.

„Jsme rádi, že celky z první ligy dokážeme přehrávat. Daří se nám to díky nasazení, presinku a snaze hrát aktivně dopředu. Chceme se do ligy dostat, tak bychom se jim měli vyrovnávat,“ hodnotil pozitivní obraz zápasů Přichystal.