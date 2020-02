Vaňka bych v Brně chtěl, ale má na víc, uvědomuje si brněnský Růsek

„Ke konci zápasu mě koleno trochu pobolívalo, nějaký čas jsem v něm měl zánět. Celkově jsem ale zátěž vstřebal dobře, proto doufám, že následující dva dny volna tomu pomohou, odpočinu si a tím mám to nejhorší za sebou,“ řekl 20letý mládežnický reprezentant.

Vaše vynucená zdravotní pauza začala v polovině prosince operací čelisti. O co šlo?

Protože jsem měl špatný skus čelisti, dostal jsem od zubaře doporučení, ať to vyřeším tímto zákrokem. Vyhověl jsem mu, abych to měl za sebou. Nějaký čas jsem sice ztratil, ale příprava bude ještě dlouhá, více než měsíc. Budu mít dost času nachystat se na jaro.

Nemrzí vás zpětně, že jste na operaci šel? Prý jste se po ní pustil do trénování moc zhurta, abyste co nejrychleji byl s mužstvem, a zranil jste se.

Ano, takhle se to stalo. Dlouho jsem nic nedělal, šel jsem do toho moc zbrkle a něco jsem si natáhl. Beru to jako poučení do budoucna. Příště budu zkušenější.

Cítíte na sobě, že jste zhruba měsíc oproti ostatním ztratil?

Herní výpadek tam znát byl, po této stránce to ještě není v pohodě. Z hlediska kondice jsem byl až překvapený, že jsem to docela zvládal. Ale samozřejmě i na kondici musím pořádně zapracovat.

Uvedl jste se hned nastřeleným břevnem…

To byla gólovka. Moje chyba, že jsem ji nedal. Chtěl jsem střelu utáhnout na zadní tyč a bohužel jsem to moc zvedl. Měl jsem tam i pár dalších dobrých věcí, takže věřím, že se do toho včas dostanu.

V čem mělo soustředění pro vás největší přínos, když jste odehrál jen poločas?

Jelikož jsem si koleno zranil na umělé trávě, když jsme dělali zasekávačky a brzdy, tak bylo určitě příjemné běhat po přírodním hřišti. Podařilo se mi od pondělí začít trénovat naplno, i když ze začátku koleno ještě bolelo. Bylo příjemné změnit prostředí a nebýt pořád jen v zimě v Brně.

Takže jste spokojený s tím, co jste na Maltě stihl?

Hlavně jsem chtěl odehrát zápas, což se na závěr podařilo aspoň na poločas. Myslím si, že druhá půle od nás snesla určitá měřítka. Akorát tomu chyběly góly.

Výpadek pro vás nepřišel v ideální dobu. Sestava se právě rodí, trenér Machálek zkouší hráče na různých postech, a vy jste u toho nebyl.

Počítám s tím, že mám deficit. Mým cílem je dostat se teď do sestavy. Co se ale mého postu týká, tam si myslím, že je jasno, bude to v útoku.

Co jste říkal na Zbrojovku, když jste ji na Maltě viděl hrát vyrovnaně proti prvoligovým soupeřům?

Líbilo se mi to hodně. Hráli jsme náročný fotbal, což chceme. Teď v tom jen pokračovat. Přípravy jsme už dřív mívali vydařené, pak jsme ale pohodu nepřenesli do soutěže.

Zranil se i druhý brankář, ne však na dlouho Pořádná smůla si zasedla na brankáře Zbrojovky na soustředění na Maltě. Po Jiřím Floderovi, který si zranil záda při zákroku během zápasu, si při tréninku vykloubil prst na ruce druhý gólman týmu Martin Šustr. Proto musel čtvrteční zápas odchytat trenér brankářů Martin Doležal. Šustr má na prstu dlahu, nachystá si ale rukavice s širším prostorem na prostředníček a hodlá bez pauzy pokračovat v přípravě.

Hrajete proto teď intenzivněji a s větším důrazem, na který si mimochodem po vzájemném duelu stěžovala Mladá Boleslav, abyste se co nejvíc naladili na tvrdé boje ve druhé lize o postup?

Snažíme se hrát pořád stejně od doby, kdy nám skončila podzimní část sezony. Chceme hrát náročně, napadat hned nahoře, nikoho nenechat rozehrát. Bohužel někdy musíte přitvrdit, jestli chcete konkrétně při tomto presinku být úspěšní.

Proč se to dřív nedařilo přenést z přípravy do mistrovských zápasů?

Takhle zpětně vám neřeknu, co bylo špatně. Těžko říct. Když budu mluvit o této přípravě, tak máme širší a variabilnější kádr, trenér má možnost do sestavy víc sahat. Myslím, že to půjde.

Sledujete vy jako útočník, jak se vyvíjí situace kolem záložníka Ondřeje Vaňka, u něhož se dosud neví, zda bude ve Zbrojovce pokračovat?

Jsem s ním hodně ve spojení. Pochopitelně bych si přál, aby zůstal. Dá se říct, že nám výrazně pomohl udělat lepší výchozí pozici pro jaro, sám zařídil takových devět nebo deset gólů. Nám útočníkům rozdával skvělé míče, hodně nám tím pomohl.

Ztratíte občas slovo, aby už nehledal v cizině a zůstal s vámi v Brně?

Byl bych rád, kdyby to tak dopadlo, ale taky vnímám, že jeho kvality jsou jinde než ve druhé české lize. Přál bych mu, aby se mu povedlo přestoupit za lepším. Těžko říct, jak to dopadne, ale každou chvíli se to dozvíme.