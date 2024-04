Po dalším výprasku mění Zbrojovka trenéra, na lavičku půjde i Psotka

Změny v realizačním týmu Zbrojovka oznámila na svém webu, rozhodnutí odvolat Tomáše Polácha i jeho asistenta Josefa Muchu bylo podle jejího prohlášení jednomyslné.

„Věřím, že se Zbrojovka zachrání a hlavně si to moc přeju. Nechci si připustit, že by se mělo hrát o záchranu, i když realita je taková, jaká je. Dostali jsme se do šílené situace. Nikdy jsem si nemyslel, že to takhle může být,“ řekl pro iDNES.cz odvolaný Polách. Příčiny současného stavu Zbrojovky, která má na sestupovou příčku ve druhé nejvyšší soutěži pouze tříbodový náskok, nechtěl bezprostředně po svém konci rozebírat. „Co bych udělal jinak? Napadá mě spousta věcí. Rozhodnutí ale děláte v reálném čase a nelze je zpětně měnit. Jsou zásadní věci, ve kterých byl důslednější během zimní přestávky, bohužel se nestaly,“ naznačil, že měl trvat na výraznějších změnách v kádru.