POHLED: „Odpískat“ sezonu? Raději ne. Vždyť v Brně se hraje o přežití

„Za mě to není možné. Zbrojovka je nastavená tak, že musí hrát o první ligu a následně v ní. Že momentálně není v pozici, kdy něco takového může deklarovat, to víme, ale já nemůžu vyhlásit tuto situaci jako odepsanou,“ prohlásil Psotka vzdor rostoucí ztrátě na špici odhodlaně.

V sobotu dal zbrojovácký tým na jeho slova potvrzující razítko jinak, než bylo myšleno: exligista prohrál doma ostudně s Prostějovem 1:2 a blíž než k baráži už má k sestupu. Na předposlední Varnsdorf má k dobru jen šest bodů. O zacílení pozornosti na budoucnost nemůže být řeč, když akutně hoří současnost.

Že je bláhové mluvit o Brnu jako o kandidátu sestupu do MSFL? Stejně bláhové se zdálo v minulé sezoně obávat se pádu Zbrojovky z první ligy, když dlouho sahala po umístění v prostřední skupině. Stejně však její jarní sešup skončil padákem.

Po roce sviští brněnský soubor dolů tabulkou znovu. Působí navíc dojmem, že i kdyby někdo jeho stadion najednou poprášil zlatem, stejně se okamžitě promění v rezavý šrot.

Chcete příklad? Nejdražší posila (Simon Falette) je se zraněním kolene na marodce, talentovaná posila (Foster Gyamfi) se zápas od zápasu zhoršuje a vymodlený návrat patriota Luďka Pernici se také proměnil ve frustraci. V bitvě s Prostějovem zavinil Pernica za stavu 1:1 penaltu, z níž hosté strhli výhru na svoji stranu.

Trenér Zbrojovky Brno Tomáš Polách.

Porážka však nejde jen za ním. Selhal i Jakub Řezníček, který zahodil pokutový kop. Celkově byl brněnský výkon katastrofální.

Na domácí výhru tak schlíplí zbrojováci čekají od konce loňského října. „Jestliže máme v kabině hráče, a my je tam máme, kteří mají problém hrát před domácím publikem, tak je to chyba. Měli by dělat něco jiného než sport,“ nechal se unést i trenér zdecimovaného brněnského mužstva Tomáš Polách.

Hledat příčiny krize jenom na hřišti je však bláhové. To kvůli chaotickému vedení klubu má Polách v šatně sice více či méně slušné fotbalisty, avšak v takovém složení, že z nich je těžké namíchat fungující tým. Stejně tak vinou nepořádku v majetkové struktuře Zbrojovky se v březnu nepovedlo místo tápajícího Polácha sehnat ostříleného kouče, který by mužstvo dovedl ke klidné záchraně.

Není ostatně náhodou, že mají na jaře ve druhé lize problémy zrovna ty celky, jejichž budoucnost je zamlžená. I Vyškov, který neví, kde bude od léta hrát a rovněž se mu měnil majitel, jde od nezdaru k nezdaru. Od béčka Sparty v neděli v Praze schytal výprask 3:5 a na jaře ještě nevyhrál. I tak je dál druhý a hrozí mu tedy „jen“ nepostup mezi elitu.

To Zbrojovka zabředává do daleko horších potíží. Pavel Svoreň, člen představenstva a zájemce o koupi klubu, na síti X včera napsal: „Myslel jsem si, že nic horšího než dopoledne v Aqualandu mě o víkendu nemůže potkat. A pak jsem dorazil na Srbskou… Celá organizace potřebuje generální restart, ať už je vlastník Václav Bartoněk, Pavel Svoreň, nebo kdokoliv jiný.“

Pavel Svoreň.

Převod klubu do jeho rukou má být dokončen na konci dubna. Pracovat na tom, aby ho nerestartoval v amatérské MSFL, se ale musí hned.